Еще трое жителей пострадали во время атак ВСУ по Белгородской области

При атаках повреждены коммерческие объекты и транспорт Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Еще несколько беспилотников ВСУ атаковали Белгород и приграничные населенные пункты региона 23 июля. Медицинская помощь потребовалась трем мирным жителям. Подробности сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

Так, в Белгороде за медицинской помощью во вторую городскую больницу обратился мужчина, который пострадал в результате удара БПЛА по коммерческому объекту. Пострадавшему диагностировали минно-взрывную травму. После оказанной помощи продолжит лечение в амбулаторных условиях.

В областном центре также на другом коммерческом объекте сдетонировал еще один беспилотник противника. Другой БПЛА взорвался на предприятии – повреждены два легковых автомобиля и остекление служебного помещения.

Также самостоятельно за медпомощью обратился мужчина, который получил поверхностное ранение грудной клетки во время ракетного обстрела ВСУ в селе Крутой Лог Белгородского округа. После оказанной помощи отпущен на амбулаторное лечение.

В селе Красный Октябрь Белгородского округа от удара FPV-дрона по предприятию мужчина получил множественные осколочные ранения спины, головы и плеча. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего во вторую городскую больницу в Белгород. На месте атаки повреждена ГАЗель.

В селе Таврово Белгородского округа после атаки FPV-дрона разбиты стекла легкового автомобиля.

В селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа из-за взрыва дрона сгорел частный дом.