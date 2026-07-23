Двое мужчин ранены при очередных атаках БПЛА ВСУ в Белгородской области

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В результате очередных атак беспилотников ВСУ в Белгородской области ранены еще два мирных жителя. Одного из пострадавших госпитализировали. О последствиях сообщил в оперативном штабе региона.

Еще один коммерческий объект в Белгороде попал под удар украинского дрона. Мужчина получил осколочное ранение ноги. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего во вторую городскую больницу. В результате взрыва БПЛА загорелось оборудование, повреждены два автомобиля. Огнеборцы МЧС ликвидировали возгорание.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа после атаки беспилотника по парковке предприятия пострадал мужчина. Врачи «скорой» оказали ему помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

В Шебекино из-за ударов FPV-дронов выбиты стекла многоэтажки и социального объекта, также повреждены техническое помещение, два грузовика и три легковушки. В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа из-за взрыва дрона посечены кузова двух автомобилей.

В селе Красный Октябрь Белгородского округа после удара дрона повреждена кабина грузовика. Вследствие атаки второго FPV-дрона пробита кровля многоквартирного дома.

В поселке Борисовка Борисовского округа при атаке FPV-дрона повреждена ГАЗель.