Семь человек ранены от ударов беспилотников ВСУ в Белгородской области. Фото: @v_v_demidov

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам и мирному населению в Белгородской области 23 июля. Пострадали еще семь человек. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

От удара вражеского БПЛА по коммерческому объекту в Белгороде мужчина получил слепое осколочное ранение плеча. «Скорая» доставила пострадавшего во вторую городскую больницу. Из-за взрыва беспилотника загорелось оборудование – пожар оперативно потушили.

По уточненным данным, после атаки на коммерческий объект утром в Белгороде у пострадавшей женщины исключили акубаротравму, она отпущена домой. Также еще один мужчина обратился за медицинской помощью и после оказанной помощи продолжит амбулаторное лечение.

Также во второй городской больнице Белгорода оказали помощь женщине с акубаротравмой, полученной при атаке БПЛА на коммерческий объект в областном центре. Госпитализация не потребовалась.

В селе Крутой Лог Белгородского округа при ракетном обстреле ранены два человека. Мужчина получил множественные осколочные ранения спины, у женщины диагностировали осколочные ранения ног, плеча и волосистой части головы. Обоих пострадавших госпитализировали в областную клиническую больницу. По оценке врачей, женщина находится в тяжелом состоянии. В двух частных домах повреждены крыши, окна, входные группы, также разрушена хозпостройка и посечен автомобиль.

В селе Головино Белгородского округа из-за взрыва БПЛА поврежден автомобиль. В поселке Новосадовый от удара дрона поврежден фасад коммерческого объекта. В селе Бочковка после атаки дрона повреждены газовая труба и автомобиль.

В Шебекино вследствие атаки двух FPV-дронов по грузовику на предприятии ранена женщина. «Скорая» доставила пострадавшую с осколочным ранением голени в больницу Белгорода. Транспорт поврежден, также посечено остекление цеха.

В селе Белянка Шебекинского округа после взрыва дрона на территории предприятия повреждены пять машин.

В поселке Быценков Краснояружского округаот удара FPV-дрона по частному дому мужчина получил множественные осколочные ранения тела. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в районную больницу. После оказания помощи он будет переведен в медицинское учреждение Белгорода. В доме пробита крыша и выбиты окна.

В поселке Красная Яруга от удара дрона повреждена машина.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа после атаки беспилотника повреждена ГАЗель.

В городе Грайворон в результате взрыва FPV-дрона повреждена легковушка.

Информация о последствиях уточняется.