Пять человек ранены после ударов беспилотников ВСУ по Белгороду и области

В Ракитянском округе после атаки дрона ВСУ сгорела легковушка Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Беспилотники вооруженных сил Украины продолжают наносить удары по мирному населению Белгородской области 23 июля. Ранены еще пять человек. Подробности случившегося сообщили в оперативном штабе региона.

В результате очередной атаки вражеского БПЛА по коммерческому объекту в Белгороде ранены три человека. Женщину и двоих мужчин с различными ранениями бригады скорой помощи доставляют во вторую городскую больницу. На месте атаки повреждены оборудование, навес и автомобиль.

На участке автомобильной дороги Майский – Головино в Белгородском округе украинский дрон атаковал грузовой автомобиль. мужчина получил слепое осколочное ранение лица. Помощь пострадавшему оказали на месте происшествия, от госпитализации он отказался. Повреждена кабина транспортного средства.

В селе Ясные Зори Белгородского округа в результате детонации разбита передняя часть кузова автомобиля. В поселке Октябрьский от удара дрона посечены кузов и стекла припаркованной машины. После атаки второго БПЛА на территории предприятия повреждено остекление цеха.

В селе Маломихайловка Шебекинского округа из-за удара FPV-дрона по легковушке мужчина получил осколочное ранение спины. Бригада «скорой» доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу Белгорода. Транспортное средство повреждено.

В селе Белянка Шебекинского округа после взрыва дрона на территории предприятия повреждены фасад и окна производственного помещения.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа от детонации дрона полностью сгорела легковушка.

В поселке Красная Яруга вследствие атак нескольких FPV-дронов разбито административное здание предприятия, посечен легковой автомобиль, а также сгорел грузовик.

В селе Двулучное Валуйского округа после детонации дрона пробита крыша гаража и посечены стекла находящегося внутри автомобиля.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.