В Белгороде двое мужчин ранены во время атак БПЛА ВСУ по коммерческому объекту

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С раннего утра Белгород подвергается массированной атаке беспилотников вооруженных силы Украины. Ранены два мирных жителя. Подробности случившегося сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

Два украинских беспилотника атаковали территорию коммерческого объекта. В результате детонаций один мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения, у второго диагностировали слепое осколочное ранение лица. Необходимую помощь пострадавшим оказали на месте происшествия. От предложенной госпитализации мужчины отказались.

На месте удара повреждены три грузовых автомобиля.

После атаки еще одного беспилотника в областном центре загорелось оборудование на территории другого коммерческого объекта. Пожарные расчеты оперативно справились с огнем. На месте удара также поврежден навес.

Вследствие атаки четвертого беспилотника противника повреждены кабина и прицеп грузового автомобиля.

На местах происшествия работают оперативные службы. Специалисты уточняют информацию о других последствиях.