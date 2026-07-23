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Политика23 июля 2026 5:09

Один мужчина погиб и один ранен при ударе дрона ВСУ по ГАЗели в Белгородской области

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии

Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по мирному населению в приграничных территориях Белгородской области. В результате очередной атаки противника погиб один человек, еще один получил серьезные ранения. Подробности случившегося сообщили в оперативном штабе региона.

Украинский дрон нанес удар по ГАЗели в селе Первое Цепляево в Шебекинском округе рано утром 23 июля. В результате атаки на месте происшествия от полученных ранений скончался мужчина, который находился в кабине транспорта. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего.

Водитель машины получил множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и бедра. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу. По оценке медиков, мужчина находится в тяжелом состоянии. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Транспортное средство повреждено.