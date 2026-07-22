Два человека пострадали от ударов дронов ВСУ в Белгородской области

Атакам со стороны ВСУ подверглись 11 населенных пунктов Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары беспилотниками по гражданским объектам в Белгородской области. Атакам подверглись еще 11 населенных пунктов. Пострадали два человека. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

Так, после детонации дрона в Безлюдовке Шебекинского округа медицинская помощь потребовалась мужчине. Врачи второй городской больницы в Белгороде диагностировали у пострадавшего минно-взрывную травму. После оказанной помощи он продолжит амбулаторное лечение.

Также в горбольницу №2 госпитализирован белгородец, получивший слепое осколочное ранение плеча во время удара украинского беспилотника по коммерческому объекту в областной столице.

В Шебекино от удара FPV-дрона в двух частных домах повреждены крыши, окна и заборы, перебита газовая труба. Аварийные службы устранили утечку газа.

В поселке Разумное Белгородского округа из-за детонации БПЛА повреждены четыре автомобиля. В селе Красный Октябрь после атаки дрона повреждена машина, также разбиты окна частного дома. В селе Отрадное при детонации FPV-дрона посечены забор и крыша хозпостройки. В селе Бессоновка в результате атаки дрона повреждены гараж и трактор. В селе Черемошное от удара беспилотника повреждено складское помещение. В поселке Политотдельский из-за взрыва БПЛА во дворе частного дома посечены забор и кузов автомобиля.

В селе Кукуевка Валуйского округа после детонации FPV-дрон повреждена хозпостройка. На участке автодороги Уразово – Герасимовка от удара дрона повреждена кабина грузовика.

В селе Доброивановка Грайворонского округа из-за атаки дрона поврежден объект инфраструктуры. В селе Замостье после взрыва FPV-дрона в частном доме разбиты окна, посечены крыша, фасад и забор. В Грайвороне в результате детонации дрона повреждена машина.