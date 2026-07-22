Четыре человека ранены при атаках беспилотников ВСУ в Белгородской области

Двоих пострадавших госпитализировали в больницы региона Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками еще по 13 населенным пунктам в семи муниципалитетах Белгородской области. Ранены четыре человека. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

В селе Новая Деревня Белгородского округа при взрыве БПЛА мужчина получил проникающее ранение грудной клетки. «Скорая» доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу в Белгород.

В поселке Октябрьский из-за детонации дрона повреждены газовая труба частного дома и кузов автомобиля. После удара второго FPV-дрона загорелось здание коммерческого объекта. От удара третьего FPV-дрона в многоэтажке повреждена кровля. В селе Никольское при взрыве БПЛ повреждены забор частного дома и машина. В селе Салтыково от удара дрона повреждена крыша частного дома.

В поселке Красная Яруга в результате детонации FPV-дрона мужчина получил осколочные ранения головы, спины и ног. Также осколочные ранения бедра получила его супруга. Врачи районной больницы оказали пострадавшим необходимую помощь, лечение продолжат амбулаторно. На месте атаки повреждены четыре автомобиля.

В населенном пункте также после взрывов еще нескольких FPV-дронов повреждены машина, частный дом, газовая труба и хозпостройка. В селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа из-за атаки беспилотника поврежден гараж. В селе Сергиевка от удара FPV-дрона пробита крыша административного здания. После атак еще нескольких дронов посечена хозпостройка, а также сгорел автомобиль.

В Шебекино вследствие удара дрона по коммерческому объекту мужчина получил осколочное ранение области живота. Бойцы территориальной самообороны доставили пострадавшего в районную больницу. Из-за взрыва загорелось оборудование – сотрудники МЧС оперативно потушили пожар.

После еще нескольких взрывов БПА в Шебекино загорелась крыша частного дома – возгорание потушено, в соседнем доме посечены окна. Также повреждены гараж, фасад, остекление другого коммерческого объекта и КамАЗ. В районе села Графовка Шебекинского округа при атаке дрона поврежден автомобиль.

В Белгороде беспилотник сдетонировал о землю – осколками посечены две легковушки. Второй дрон ударил по коммерческому объекту – загорелось оборудование. Пожар ликвидирован.

Недалеко от села Шведуновка Валуйского округа при атаке FPV-дрона поврежден автомобиль.

В селе Грузское Борисовского округа из-за детонации дрона загорелась легковушка. Добровольная народная дружина ликвидировала возгорание.

В селе Дорогощь Грайворонского округа после атаки беспилотника поврежден объект инфраструктуры. От удара второго дрона повреждены остекление и фасад социального объекта.