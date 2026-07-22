ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 195 беспилотников

Шестеро пострадавших госпитализированы Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 53 населенных пункта в 14 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 195 беспилотников и 16 боеприпасов. Погибли два мирных жителя, еще 13 человек получили ранения. О последствиях в ежедневной сводке сообщили в оперативном штабе региона.

В Белгороде от удара БПЛА погиб мужчина. Три человека пострадали, женщина находится в тяжелом состоянии. Повреждены два МКД, частный дом, два коммерческих и социальный объекты, а также семь автомобилей, один из которых сгорел.

В Белгородском округе в селе Стрелецкое ранен мужчина – госпитализация не потребовалась. Повреждены навес и оборудование коммерческого объекта. В поселке Октябрьский пострадали две женщины – обе продолжают лечение амбулаторно. В округе также повреждены два грузовика и четыре легковушки, два частных дома, объект инфраструктуры, здание предприятия.

В Борисовском округе поврежден частный дом.

В Валуйском округе повреждены инфраструктурный объект, грузовой и две легковушки.

В Волоконовском округе повреждена хозпостройка.

В Грайворонском округе в селе Дорогощь пострадал мужчина – он госпитализирован в больницу Белгорода. Повреждены два МКД, частный дом, социальный объект.

В Ивнянском, Корочанском, Прохоровском, Новооскольском и Яковлевском округах обошлось без последствий.

В Краснояружском округе в хуторе Красноорловский ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Повреждены дом и прицеп автомобиля. Также поздно вечером от удара дрона по машине мужчина получил осколочное ранение – после оказанной помощи продолжает амбулаторное лечение. В округе также повреждены объект инфраструктуры, ЛЭП, грузовик и три легковушки, пять частных домов.

В Ракитянском округе в поселке Пролетарский ранены четыре человека. Двое из них находятся на стационарном лечении. Вчера в детскую областную клиническую больницу госпитализирован 16-летний юноша, который получил осколочное ранение локтевого сустава при детонации дрона в поселке 21 июля. Повреждены МКД, газовая труба, два автомобиля, в том числе машина «скорой», коммерческий объект и ЛЭП.

В Шебекинском округе в Шебекино при атаке дрона погиб мужчина. В округе повреждены два МКД и два частных дома, инфраструктурный объект, семь автомобилей, один из которых сгорел.