Один мужчина погиб еще десять ранены при атаке ВСУ по автомойке в Белгороде

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по Белгороду и Белгородскому округу 20 июля. Число погибших и пострадавших растет. Об очередных последствиях сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

В Белгороде в районе улицы Рабочая один из прилетов со стороны противника пришелся по автомойке. На месте происшествия от полученных ранений скончался один мужчина. Его личность сейчас устанавливается.

- Это горькая трагедия для родных и близких. Скорблю вместе с вами, - написал в соцсети врио главы региона Шуваев.

Еще десять мужчин получили ранения различной степени тяжести. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Бригады «скорой» транспортируют всех во вторую городскую больницу областного центра. Врачи оказывают необходимую помощь.

На месте прилета различные повреждения получили три автобуса, фасады и остекление близлежащих зданий, 20 грузовых и восемь легковых автомобилей.

В селе Ближняя Игуменка Белгородского округа осколками посечены два автомобиля.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.