Еще семь человек ранены в результате атак ВСУ в Белгородской области 20 июля

В числе пострадавших - бойцы самообороны Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Белгородская область продолжает подвергаться массированным атакам беспилотников ВСУ 20 июля. От ударов со стороны противника пострадали еще семь человек. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

Трое бойцов территориальной самообороны получили акубаротравмы недалеко от села Бочковка в Белгородской области. В момент атаки украинского дрона по автомобилю они оказывали помощь мирным жителям. Мужчина оказали необходимую помощь врачи второй горбольницы в Белгороде. К счастью, госпитализация не потребовалась. Транспорт разбит.

Медицинская помощь также понадобилась женщине, которая получила акубаротравму сегодня при ударе дрона по социальному объекту в поселке Октябрьский в Белгородском округе. Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу №2 г. Белгорода.

Также до двух человек выросло число пострадавших во время атаки беспилотника на коммерческий объект в селе Беломестное Белгородского округа. Мужчине с акубаротравмой оказали необходимую помощь во второй городской больнице в Белгороде. госпитализация не потребовалась.

В поселке Октябрьский после атак FPV-дронов повреждено здание коммерческого объекта и четыре автомобиля. В поселке Политотдельский из-за ударов БПЛА повреждены легковушка и грузовик. В селе Красный Октябрь от взрыва дрона на предприятии повреждена ГАЗель. В селе Новая Деревня после атаки FPV-дрона посечена легковушка. В селе Стрелецкое от удара беспилотника повреждены навес коммерческого здания и машина. В селе Бессоновка из-за детонации нескольких FPV-дронов на предприятии повреждены четыре автомобиля.

В Белгороде в результате взрыва БПЛА повреждены крыша и остекление квартиры в МКД.

Кроме того, за медпомощью самостоятельно обратилась женщина с акубаротравмой, которая пострадала при утренней атаке БПЛА на коммерческий объект в Белгороде. Белгородку госпитализировали в профильное отделение.

В хуторе Масычево Грайворонского округа от удара дрона по территории предприятия мужчина получил множественные осколочные ранения. Бригада «скорой» транспортирует пострадавшего в больницу Белгорода.

В селе Санково Грайворонского округа после атаки FPV-дрона пробита крыша хозпостройки. В селе Дунайка – повреждены входная группа и кровля соцобъекта. В селе Смородино из-за детонации дрона повреждены окна, крыша и забор частного дома.

В Шебекино при атаки FPV-дрона загорелась крыша помещения на территории соцобъекта – пожар потушили. После взрывов еще нескольких БПЛА повреждены грузовик и крыша частного дома. В селе Большетроицкое из-за детонации FPV-дрон о дорожное полотно посечены автобус и забор частного дома. В селе Белянка после удара дрона в частном доме пробита кровля.

В селе Сергиевка Краснояружского округа при взрыве БПЛА повреждены два автобуса. В хуторе Вязовской из-за удара FPV-дрона посечен автомобиль.

В городе Валуйки после детонации беспилотника повреждены коммерческий объект и три легковушки. В селе Шелаево при атаке FPV-дрона разбиты окна хозпостройки.