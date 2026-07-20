Белгородцы отметили свадьбу на легендарном железорудном карьере

Фото предоставлено пресс-службой ЛГОКа.

Обычно на смотровую площадку Лебединского карьера приезжают, чтобы увидеть один из самых впечатляющих промышленных объектов страны. Но в преддверии Дня металлурга здесь произошло событие, которого прежде не было: впервые на территории действующего горнодобывающего предприятия состоялась свадебная церемония.

Антон Скаржинский впервые увидел и впечатлился Лебединским карьером еще в детстве: полюбоваться его красотами мальчика приводила бабушка. Сегодня Антон и его избранница Светлана работают в «Джей Эс Эй Групп», обеспечивающей техническую поддержку и внедрение новых ИТ-решений на комбинате.

Фото предоставлено пресс-службой ЛГОКа.

Их свадьба получилась по-особенному яркой: на следующий день после официальной церемонии в ЗАГСе пару ждала необычная программа. В честь свадьбы, совпавшей с Днем металлурга и 20-летием Металлоинвеста, компания устроила для молодоженов церемонию чествования — и провела ее прямо на борту лебединского карьера в рамках проекта промышленного туризма.

Карьер сложно сравнить с привычными свадебными площадками. Это действующий промышленный объект – крупнейшая в мире рукотворная железорудная чаша размером около пяти на четыре километра и глубиной почти полкилометра. Карьер дважды занесен в Книгу рекордов Гиннесса: как крупнейший в мире по добыче негорючих полезных ископаемых и как предприятие, разрабатывающее уникальное по запасам железорудное месторождение.

Фото предоставлено пресс-службой ЛГОКа.

Именно здесь уже более полувека добывают железную руду, которая затем проходит длинный путь через обогатительную фабрику, производство окатышей и горячебрикетированного железа – продукции, востребованной металлургами по всему миру. Лебединский ГОК остается единственным производителем товарного горячебрикетированного железа в России и одним из мировых лидеров по выпуску этой продукции.

Маршрут гостей и проведение мероприятия были заранее согласованы, все требования промышленной безопасности соблюдены, а сама церемония никак не повлияла на работу предприятия и производственные процессы.

На свадьбу пригласили самых близких – родителей и дедушку жениха. Вместо привычных для таких мероприятий интерьеров – бескрайний индустриальный пейзаж, вместо городского шума – ветер над уступами карьера. Атмосферу дополнили звуки саксофона, а среди угощений появились необычные авторские десерты в форме брикетов горячебрикетированного железа – продукции, которая давно стала своеобразной визитной карточкой Лебединского ГОКа.

Фото предоставлено пресс-службой ЛГОКа.

- Развивая промышленный туризм на ЛГОКе, мы постоянно ищем новые идеи, которые позволят показать гостям предприятие с новой, неожиданной стороны. Идею провести свадебную церемонию на смотровой площадке карьера родилась у нас давно. И сегодня, в юбилейный для Компании год и в преддверии Дня металлурга, именно наш комбинат стал первым, где был реализован этот яркий и необычный проект, – отметила начальник управления делами Лебединского ГОКа, руководитель проекта промышленного туризма Ольга Жилина. – В истории промышленного туризма Металлоинвеста появилась еще одна страница. И вполне возможно, что свадьба на борту крупнейшего железорудного карьера мира станет началом новой традиции для тех, кто ищет по-настоящему необычное место для самого важного дня своей жизни.

За последние годы Лебединский ГОК стал одним из самых известных центров промышленного туризма России. Сюда приезжают увидеть производство, масштабы которого трудно представить по фотографиям, и почувствовать, как рождается металлургия – от руды до современного высокотехнологичного продукта.