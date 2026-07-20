Двое мужчин получили ранения при очередных атаках ВСУ в Белгородской области

От ударов БПЛА сгорели два грузовика Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать беспилотниками приграничные территории Белгородской области 20 июля. Под удары противника попали еще 13 населенных пунктов региона. Ранены два мирных жителя. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

В селе Красная Поляна Шебекинского округа от удара FPV-дрон по машине мужчина получил осколочные ранения рук и ног. «Скорая» доставляет пострадавшего во вторую городскую больницу в Белгород. Автомобиль поврежден.

В Шебекино после удара дрона повреждена кабина грузового автомобиля. Кроме того, посечены окна социального объекта и одной квартиры в многоэтажке. Из-за взрыва второго FPV-дрона повреждена входная группа административного здания.

В селе Беломестное Белгородского округа после атаки беспилотника по коммерческому объекту мужчина получил рваную рану надключичных областей. Медики скорой помощи транспортируют пострадавшего во вторую городскую больницу Белгорода. В результате детонации загорелись грузовик и оборудование. Сотрудники МЧС ликвидировали очаги возгорания.

В селе Никольское Белгородского округа после атак дронов повреждены остекление, фасад здания предприятия, два грузовых и два легковых автомобиля. В селе Бессоновка от удара БПЛА поврежден фасад коммерческого объекта. В селе Стрелецкое вследствие взрыва дрона повреждена легковушка. В поселке Октябрьский из-за атаки FPV-дрона на территории предприятия посечены крыша здания и грузовая машина. В селе Драгунское во время удара беспилотника разбиты стекла и посечен кузов автомобиля.

В Белгороде в результате падения обломков сбитого беспилотника поврежден автомобиль.

В селе Центральное Ракитянского округа от удара FPV-дрона загорелись два грузовых автомобиля – пожарный расчет ликвидировал возгорание.

В Грайвороне после детонации дрона поврежден фасад социального объекта. В селе Дорогощь Грайворонского округа из-за атаки дрона загорелась крыша частного дома – пожар потушили.

В поселке Красная Яруга при атаке FPV-дрона пробита крыша частного дома.