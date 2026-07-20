За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 300 беспилотников

Пострадали 14 мирных жителей Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 85 населенных пунктов в 14 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 300 беспилотников и не менее 14 снарядов. Пострадали 15 мирных жителей. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В Белгороде ранена женщина, пострадавшая госпитализирована. Повреждены навес коммерческого объекта, легковушка и автобус.

В Белгородском округе по 28 населенным пунктам выпущено 5 боеприпасов и 96 БПЛА. В Разумном пострадали пять человек, среди которых трое детей. После полного обследования у 3-летнего ребенка диагноз не подтвердился. Двое детей госпитализированы , две женщины продолжают лечение амбулаторно. На месте атаки повреждены 2 МКД, 9 автомобилей и коммерческий объект. В селе Солохи ранена женщина, госпитализация не потребовалась, машина повреждена. В поселке Майский пострадали двое мужчин, один из них госпитализирован. В селе Беломестное мужчина получил акубаротравму, госпитализация не потребовалась. В округе также повреждены три коммерческих объекта, шесть легковушек и грузовик, одна единица спецтехники, семь частных домов и ЛЭП.

В Борисовском округе на предприятии ранена женщина. Она госпитализирована.

В Валуйском округе поврежден автомобиль. В Вейделевском округе поврежден грузовик. В Волоконовском и Яковлевском округах обошлось без последствий.

В Грайворонском округе ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован. Повреждены два частных дома, три хозпостройки и машина. Также сгорели три помещения предприятия, три трактора, грузовик.

В Ивнянском округе пострадали мужчина и женщина. Оба продолжают лечение амбулаторно. Здание объекта торговли повреждено.

В Корочанском округе повреждены коммерческий объект и автомобиль.

В Краснояружском округе повреждены три легковушки и автобус, частный дом, газовая труба, хозпостройка соцобъекта, гараж, ЛЭП, объект инфраструктуры, а также сгорели две машины.

В Ракитянском округе повреждены два коммерческих и два инфраструктурных объекта, автомобиль, частный дом, линия электропередачи.

В Шебекинском округе пострадала женщина, госпитализация не потребовалась. Повреждены МКД, 2 коммерческих и два инфраструктурных объекта, гараж, газовая труба, два легковых и семь грузовых автомобилей, складское помещение, ЛЭП. Также сгорели грузовик и частный дом.