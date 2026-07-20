При детонации дрона ВСУ один человек погиб и четверо ранены в Белгородском округе

ВСУ атаковали еще семь населенных пунктов Белгородской области Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Еще несколько ударов нанесли беспилотники вооруженных сил Украины в Белгородской области утром 20 июля. Погиб один мирный житель, еще четверо получили ранения. О случившемся сообщили в оперативном штабе региона.

В результате детонации FPV-дрона на территории предприятия в поселке Октябрьский Белгородского округа ранения получили пять человек. Пострадавших доставили в Октябрьскую районную больницу. Один из них находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи до последнего боролись за жизнь мужчины, но ранения оказались слишком серьезными – спасти его не удалось. Выражаем соболезнования семье погибшего.

Четверых пострадавших с множественными осколочными ранениями различных частей тела после оказанной первой помощи транспортируют в больницы Белгорода. На месте атаки повреждены остекление здания, грузовик и две легковушки.

Еще один беспилотник ВСУ ударил в Октябрьском по социальному объекту – повреждены окна и фасад. В селе Новая Нелидовка Белгородского округа при взрыве дрона осколками посекло легковой автомобиль.

В селе Смородино Грайворонского округа в результате детонации БПЛА разбиты окна в двух частных домах. В селе Ивановская Лисица из-за взрыва FPV-дрона перебита линия электропередачи.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа от удара FPV-дрон поврежден автомобиль.

В посёлке Красная Яруга после взрыва беспилотника в одном частном доме выбиты окна, в другом осколками посечен забор. В селе Отрадовка Краснояружского округа вследствие ударов двух FPV-дронов в одном корпусе на территории предприятия пробита крыша.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях атак.