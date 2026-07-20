Один человек погиб и трое ранены от ударов дронов ВСУ в Белгородской области

На месте атак повреждены транспортные средства Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

В результате очередных атак со стороны вооруженных сил Украины погиб мирный житель, еще трое получили ранения. Подробности рассказали в оперативном штабе Белгородской области.

На участке автомобильной дороги Малиновка – Отрадное в Белгородском округе вчера вечером от целенаправленного удара FPV-дрона по мотоциклу погиб мужчина. Личность мотоциклиста удалось установить только сегодня утром. Выражаем соболезнования родным погибшего.

В поселке Дубовое Белгородского округа украинский беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. В результате детонации один мужчина получил множественные осколочные ранения руки и ног. У второго мужчины – осколочное ранение предплечья. Бригады скорой медицинской помощи доставили обоих пострадавших во вторую городскую больницу Белгорода. На месте различные повреждения получили три автомобиля.

Еще один дрон противника сегодня утром атаковал коммерческий объект в Белгороде. В результате нанесенного удара мужчина получил осколочные ранения плеча и лица. Бригада «скорой» транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода. На месте атаки повреждены навес, остекление и автомобиль. Из-за детонации беспилотника также повреждено остекление остановочного комплекса.