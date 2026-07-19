Трое детей и две женщины ранены при ударе дрона по белгородскому поселку Разумное

В Белгородском округе дрон ВСУ атаковал поселок Разумное, ранены пять человек. Об этом сообщает оперативный штаб Белгородской области.
- При детонации вражеского беспилотника пострадали пять человек, в том числе трое детей, - говорится в сообщении опершаба региона.
На данный момент дети доставлены в детскую областную клиническую больницу. У 9-летней девочки осколочное ранение спины, у 11-летнего мальчика осколочное ранение плеча. 3-летний ребенок, по предварительной информации, получил акубаротравму. Дети находятся под круглосуточным наблюдением врачей.
Две женщины с предварительным диагнозом «акубаротравмы» доставляются в городскую больницу №2 Белгорода.
Уточняется, что на месте атаки повреждены остекление и фасады двух многоэтажек, а также девять автомобилей.