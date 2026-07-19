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Политика19 июля 2026 19:35

Трое детей и две женщины ранены при ударе дрона по белгородскому поселку Разумное

Самому младшему из пострадавших три года
Марина МАКОВЛЕВА
На месте атаки повреждены две многоэтажки и девять автомобилей. Фото оперативного штаба Белгородской области

На месте атаки повреждены две многоэтажки и девять автомобилей. Фото оперативного штаба Белгородской области

В Белгородском округе дрон ВСУ атаковал поселок Разумное, ранены пять человек. Об этом сообщает оперативный штаб Белгородской области.

- При детонации вражеского беспилотника пострадали пять человек, в том числе трое детей, - говорится в сообщении опершаба региона.

На данный момент дети доставлены в детскую областную клиническую больницу. У 9-летней девочки осколочное ранение спины, у 11-летнего мальчика осколочное ранение плеча. 3-летний ребенок, по предварительной информации, получил акубаротравму. Дети находятся под круглосуточным наблюдением врачей.

Две женщины с предварительным диагнозом «акубаротравмы» доставляются в городскую больницу №2 Белгорода.

Фото оперативного штаба Белгородской области

Фото оперативного штаба Белгородской области

Фото оперативного штаба Белгородской области

Фото оперативного штаба Белгородской области

Уточняется, что на месте атаки повреждены остекление и фасады двух многоэтажек, а также девять автомобилей.