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Политика19 июля 2026 16:15

Женщина получил ранения ног во время атаки украинского беспилотника в Белгороде

Атаки БПЛА также зафиксированы в Белгородском округе и Шебекино
Марина МАКОВЛЕВА
Женщина направлена в больницу областного центра. Фото из архива КП

Женщина направлена в больницу областного центра. Фото из архива КП

В Белгороде мирная жительница ранена в результате детонации беспилотника ВСУ на территории коммерческого объекта. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- У женщины осколочные ранения ног. Бригада скорой транспортирует ее в городскую больницу №2 города Белгорода, - рассказали в оперштабе Белгородской области.

Кроме того, в Шебекино FPV-дрон атаковал автомобиль. Второй дрон пробил кровлю гаража.

В Белгородском округе в селе Никольское при ударе беспилотника посечен кузов машины. В селе Чайки детонация FPV-дрона произошла во дворе частного дома, разбиты окна, повреждены кровля и фасад.