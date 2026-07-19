Два человека получили ранения в результате атак ВСУ на Белгородскую область

Фото из архива КП

В Белгородской области ВСУ нанесли удары по пяти муниципалитетам, ранены два человека. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В селе Санково Грайворонского округа мужчина пострадал при ударе FPV-дрона по гаражу. Бойцы «БАРС-Белгород» доставили пострадавшего в Борисовскую районную больницу.

- У мужчины диагностировали множественные осколочные ранения головы, тела, рук и ног, - рассказали в оперштабе Белгородской области.

В дальнейшем пострадавшего переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

В селе Дроновка Грайворонского округа после атак дронов сгорели три помещения предприятия и два трактора.

В Борисовском округе в селе Грузское детонация дрона произошла на предприятии. Раненую женщину в тяжелом состоянии доставили в Борисовскую районную больницу. У нее осколочные ранения плеча, бедра и руки.

В Шебекино при ударах FPV-дронов поврежден грузовик, второй грузовик загорелся, огонь ликвидировали пожарные расчеты. В селе Нежеголь Шебекинского округа сдетонировавший дрон перебил линию электропередачи. В селе Белянка при взрыве FPV-дрона поврежден КамАЗ.

В Ракитянском округе в хуторе Семейный дрон ударил по объекту инфраструктуры. Часть жителей осталась без электроэнергии. В поселке Пролетарский при атаке беспилотника повреждено остекление коммерческого объекта.

В хуторе Савченко Краснояружского округа при взрыве FPV-дрона был поврежден гараж. В поселке Степное дрон перебил линию электропередачи.