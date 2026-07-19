Два человека пострадали во время атак со стороны Украины в Белгородской области

Женщине медики оказали помощь на месте, она отказалась от госпитализации Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины еще 12 населенных пунктов в шести муниципалитетах Белгородской области. Ранены два мирных жителя. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

В поселке Майский Белгородского округа украинский беспилотник повторно ударил по коммерческому объекту – мужчина получил осколочное ранение ноги. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего во вторую городскую больницу Белгорода.

В поселке Дубовое от удара БПЛА повреждено остекление коммерческого объекта. В поселке Октябрьский после атаки FPV-дрона загорелся частный дом – пожар оперативно потушили. Второй дрон сдетонировал о дерево – в частном доме выбило окна. В селе Никольское из-за удара дрона загорелся грузовик – возгорание ликвидировано.

В Шебекино после ударов нескольких БПЛА повреждены два коммерческих объекта. На территории одного из них женщина получила акубаротравму. Медики оказали пострадавшей помощь на месте происшествия, от предложенной транспортировки в стационар она отказалась.

В селе Мешковое Шебкинского округа в результате детонации FPV-дрона в частном доме выбиты окна. После атаки второго дрона загорелось другое частное домовладение. В селе Вознесеновка от удара дрона на предприятии повреждено складское помещение.

В поселке Ракитное после атаки FPV-дрона поврежден объект инфраструктуры.

В селе Погореловка Корочанского округа при атаках двух беспилотников повреждены фасад, остекление коммерческого объекта и кузов автомобиля.

В селе Сергиевка Краснояружского округа из-за взрывов FPV-дронов повреждены машина, остекление и фасад частного дома, а также газовая труба.

В селе Дорогощь Грайворонского округа в результате детонации FPV-дрона загорелась крыша в частном доме – пожар оперативно потушили. В селе Санково после взрыва дрона повреждены окна, кровли частного дома, двух надворных построек и машина.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях атак.