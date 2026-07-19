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Политика19 июля 2026 11:07

За сутки атакам со стороны ВСУ подверглись 72 населенных пункта Белгородской области

Противник выпустил по региону 248 беспилотников
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Два человека погибли, девять получили ранения

Два человека погибли, девять получили ранения

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 72 населенных пункта в одиннадцати муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 248 БПЛА и 23 снаряда. Погибли два мирных жителя, еще девять, в том числе ребенок, получили ранения. О последствиях атак в ежедневной сводке сообщили в оперативном штабе региона.

В Белгороде от ударов дронов повреждены социальный и инфраструктурных объекты.

В Белгородском округе по 24 населенным пунктам нанесены удары 70 беспилотников. В поселке Дубовое в результате атаки БПЛА на пассажирский автобус погиб мужчина. Число раненых выросло до пяти человек. Госпитализированы 16-летняя девочка и двое мужчин, один из которых находится в тяжелом состоянии. Еще две пострадавшие после оказания помощи продолжают амбулаторное лечение. Автобус поврежден. В поселке Малиновка при взрыве дрона на территории домовладения ранен мужчина – госпитализирован в тяжелом состоянии. Еще один мужчина ране при атаке FPV-дрона на грузовик в селе Салтыково – также госпитализирован. Транспорт поврежден. В округе также повреждены два предприятия, объект инфраструктуры, прицеп автомобиля, пять легковушек и четыре грузовика. Также сгорели два частных дома, грузовик и легковушка.

В Борисовском, Волоконовском, Ивнянском и Яковлевском округах обошлось без последствий.

В Валуйском округе повреждены два транспортных средства.

В Грайворонском округе в селе Заречье-Первое в результате удара FPV-дрона по частному дому погибла женщина. Дом поврежден. Также повреждены три частных дома и МКД, два соцобъекта, хозпостройки, грузовик и легковушка.

В Краснояружском округе вчера в больнице Белгорода оказали помощь мужчине с акубаротравмой, полученной при обстреле поселка Красная Яруга 16 июля, госпитализация не потребовалась. Повреждены частный дом, социальный объект, ЛЭП, сельхозтехника, также сгорел автобус на предприятии.

В Ракитянском округе повреждены четыре МКД, два частных дома, коммерческий объект и линия электропередачи.

В Шебекинском округе в Шебекино при детонации беспилотников пострадали два мирных жителя – мужчина госпитализирован, женщина продолжает амбулаторное лечение. Повреждены два коммерческих объекта, 15 автомобилей, МКД, шесть частных домов, ЛЭП, газовая труба, предприятие, надворная постройка.