За сутки атакам со стороны ВСУ подверглись 72 населенных пункта Белгородской области

Два человека погибли, девять получили ранения Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 72 населенных пункта в одиннадцати муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 248 БПЛА и 23 снаряда. Погибли два мирных жителя, еще девять, в том числе ребенок, получили ранения. О последствиях атак в ежедневной сводке сообщили в оперативном штабе региона.

В Белгороде от ударов дронов повреждены социальный и инфраструктурных объекты.

В Белгородском округе по 24 населенным пунктам нанесены удары 70 беспилотников. В поселке Дубовое в результате атаки БПЛА на пассажирский автобус погиб мужчина. Число раненых выросло до пяти человек. Госпитализированы 16-летняя девочка и двое мужчин, один из которых находится в тяжелом состоянии. Еще две пострадавшие после оказания помощи продолжают амбулаторное лечение. Автобус поврежден. В поселке Малиновка при взрыве дрона на территории домовладения ранен мужчина – госпитализирован в тяжелом состоянии. Еще один мужчина ране при атаке FPV-дрона на грузовик в селе Салтыково – также госпитализирован. Транспорт поврежден. В округе также повреждены два предприятия, объект инфраструктуры, прицеп автомобиля, пять легковушек и четыре грузовика. Также сгорели два частных дома, грузовик и легковушка.

В Борисовском, Волоконовском, Ивнянском и Яковлевском округах обошлось без последствий.

В Валуйском округе повреждены два транспортных средства.

В Грайворонском округе в селе Заречье-Первое в результате удара FPV-дрона по частному дому погибла женщина. Дом поврежден. Также повреждены три частных дома и МКД, два соцобъекта, хозпостройки, грузовик и легковушка.

В Краснояружском округе вчера в больнице Белгорода оказали помощь мужчине с акубаротравмой, полученной при обстреле поселка Красная Яруга 16 июля, госпитализация не потребовалась. Повреждены частный дом, социальный объект, ЛЭП, сельхозтехника, также сгорел автобус на предприятии.

В Ракитянском округе повреждены четыре МКД, два частных дома, коммерческий объект и линия электропередачи.

В Шебекинском округе в Шебекино при детонации беспилотников пострадали два мирных жителя – мужчина госпитализирован, женщина продолжает амбулаторное лечение. Повреждены два коммерческих объекта, 15 автомобилей, МКД, шесть частных домов, ЛЭП, газовая труба, предприятие, надворная постройка.