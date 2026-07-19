Двое мужчин ранены при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

ВСУ ударили беспилотниками по шести населенным пунктам региона Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам и мирному населению в Белгородской области. Ранены два человека. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

В поселке Майский Белгородского округа беспилотник противника сдетонировал на территории коммерческого объекта. В результате взрыва мужчина получил осколочные ранения ноги, грудной клетки, руки и лица. Бригада сокрой помощи доставила пострадавшего во вторую городскую больницу в Белгороде. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. На месте атаки повреждены навес и автомобиль.

Также в населенном пункте от удара второго беспилотника по другому коммерческому объекту повреждены остекление, навес, оборудование и одна единица спецтехники. После атаки еще одного БПЛА пробита крыша частного дома.

В селе Беломестное Белгородского округа из-за удара дрона на коммерческий объект мужчина получил акубаротравму. Медики оказали помощь пострадавшему на месте происшествия, от предложенной транспортировки в стационар он отказался. На месте взрыва загорелся навес. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание.

В селе Отрадное Белгородского округа от удара дрона повреждена крыша частного дома. В поселке Октябрьский в результате детонации FPV-дрона выбиты окна и посечен забор частного дома. После атаки второго беспилотника поврежден автомобиль. В селе Черемошное при ударе FPV-дрона в частном доме разбиты окна.

В городе Шебекино вследствие атак дронов повреждены кабины двух грузовиков. Третий FPV-дрон нанес удар по многоквартирному дому – повреждены окна и фасад многоэтажки.