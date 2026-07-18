От удара дрона под Белгородом один человек погиб, четверо получили ранения

Пострадавшие госпитализированы в больницы Белгорода Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины нанесли очередной террористический удар по мирному населению в Белгородской области. В поселке Дубовое Белгородского округа вражеский беспилотник атаковал пассажирский автобус. В результате погиб один человек, еще четверо, в том числе ребенок, получили ранения различной степени тяжести. Подробности сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

- К сожалению, от полученных травм на месте скончался мужчина. Приношу искренние соболезнования семье и близким погибшего. Мы не простим террористам из Киева ни одну нашу жертву, - написал в соцсети врио главы региона.

По данным Шуваева, в детскую областную клиническую больницу с осколочным ранением бедра госпитализирована 16-летняя девочка. Троих взрослых доставили во вторую городскую больницу Белгорода. У двоих мужчин диагностированы осколочные ранения, один из них, по оценке медиков, в крайне тяжелом состоянии. Третья пострадавшая проходит дополнительное обследование. По предварительной информации, женщина получила при атаке беспилотника акубаротравму.

- Наши медики оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. Держу их лечение на личном контроле, - отметил Александр Шуваев.

В результате нанесенного удара на месте атаки, помимо пассажирского автобуса, также повреждены три легковых автомобиля.