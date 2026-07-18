Женщина погибла от удара FPV-дрона ВСУ по частному дому в Белгородской области

Бойцы подразделения «Орлан» доставили пострадавшую в районную больницу Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В результате очередных атак со стороны вооруженных сил Украины в Белгородской области одна женщина погибла, друга пострадала. Противник нанес удары по двум муниципалитетам региона. Подробности сообщили в оперативном штабе области.

В селе Заречье-Первое Грайворонского округа при атаке FPV-дрона по частному домовладению погибла мирная жительница. Женщина скончалась на месте происшествия от полученных ранений. Дом поврежден.

Выражаем соболезнования семье погибшей.

Еще несколько FPV-дронов сдетонировали в селе Гора-Подол Грайворонского округа – пробита крыша социального объекта, в частном доме выбиты окна. В городе Грайворон от удара беспилотника повреждена кровля многоквартирного дома.

В Шебекино в результате детонации FPV-дрона женщина получила акубаротравму. Бойцы подразделения «Орлан» доставили пострадавшую в Шебекинскую центральную районную больницу. К счастью, госпитализация не потребовалась, после оказанной помощи белгородка продолжит лечение в амбулаторных условиях. На месте атаки повреждены окна и крыши двух частных домов, автомобиль и линия электропередачи.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа после взрыва FPV-дрона перебита газовая труба на территории частного домовладения. В селе Ржевка при детонации БПЛА возле частного дома повреждены крыша, забор, автомобиль и линия электропередачи.