В Белгородском округе мужчина получил ранение при детонации дрона ВСУ

Под удары беспилотников противника попали 13 населенных пунктов Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать беспилотниками мирное население Белгородской области. Под удары попали еще 13 населенных пунктов в шести муниципалитетах региона. В результате очередной атаки ранен мужчина. Подробности сообщили в оперативном штабе области.

В поселке Малиновка Белгородского округа украинский дрон сдетонировал на территории частного домовладения. При взрыве мужчина получил осколочное ранение височной области. Пострадавшего доставили в Октябрьскую районную больницу. Для дальнейшего лечения его транспортируют во вторую городскую больницу в Белгород.

В селе Отрадное Белгородского округа после взрыва FPV-дрона поврежден прицеп автомобиля. В селе Никольское из-за удара дрона поврежден объект инфраструктуры. В селе Красный Октябрь при детонации FPV-дрона в одном из корпусов предприятия пробита крыша.

В поселке Батрацкая Дача Шебекинского округа в результате беспилотника загорелась крыша надворной постройки – пожар потушили. В Шебекино после ударов двух беспилотников разбиты стекла и посечены кузова двух автомобилей.

В поселке Красная Яруга от детонации FPV-дрона разбиты окна в частном доме. В поселке Отрадовский Краснояружского округа после удара дрона на территории предприятия сгорел припаркованный автобус.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа вследствие детонации дрона в многоквартирном доме повреждено остекление. В поселке Сумовский из-за удара БПЛА повреждена крыша частного дома.

В селе Рождественка Грайворонского округа при атаке FPV-дрона в частном доме пробита крыша. В селе Ивановская Лисица после взрыва беспилотника осколками посечен автомобиль.

Недалеко от села Хохлово в Валуйском округе при атаке дрона поврежден прицеп грузового автомобиля.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.