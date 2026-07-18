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Политика18 июля 2026 8:43

Почти 240 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

Атакам со стороны противника подверглись 56 населенных пунктов региона
Наталия ИЛЮШНИКОВА
От ударов ВСУ погиб мирный житель, еще трое получили ранения

От ударов ВСУ погиб мирный житель, еще трое получили ранения

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 56 населенных пунктов в 15 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 238 беспилотников и 16 снарядов. Погиб мирный житель, еще три человека получили ранения. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В Алексеевском, Вейделекском, Ивнянском, Красногвардейском, Новооскольском и Ровеньском округах обошлось без последствий.

В Белгородском округе в селе Никольское при ударе FPV-дрона по автомобилю погиб мужчина. Машина повреждена. В округе повреждены три частных и многоквартирный дом, гараж, коммерческий объект, административное здание, грузовик, легковушка, предприятие, газовая труба.

В Борисовском округе поврежден социальный объект, также сгорели коммерческое здание и частный дом. В Валуйском округе повреждена надворная постройка. В Волоконовском округе частично разрушена хозпостройка.

В Грайворонском округе повреждены два социальных и коммерческий объекты, частный дом, хозпостройка, ЛЭП, а также сгорела машина.

В Краснояружском округе повреждены пять автомобилей и два частных дома. В Ракитянском округе повреждены два частных дома и грузовик.

В Старооскольском округе повреждены корпуса предприятия и хозяйственная постройка.

В Шебекинском округе в Шебекино от детонации дронов пострадали три человека. Один из них госпитализирован, остальные продолжают лечение амбулаторно. Вчера в отделении реанимации скончался мужчина, получивший тяжелые ранения при атаке дрона на грузовик в Шебекино 19 июня. В округе повреждены два коммерческих и социальный объекты, МКД, ЛЭП, девять легковушек и три грузовика, частный дом. Еще один частный дом сгорел.