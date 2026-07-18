Почти 240 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

От ударов ВСУ погиб мирный житель, еще трое получили ранения Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 56 населенных пунктов в 15 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 238 беспилотников и 16 снарядов. Погиб мирный житель, еще три человека получили ранения. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В Алексеевском, Вейделекском, Ивнянском, Красногвардейском, Новооскольском и Ровеньском округах обошлось без последствий.

В Белгородском округе в селе Никольское при ударе FPV-дрона по автомобилю погиб мужчина. Машина повреждена. В округе повреждены три частных и многоквартирный дом, гараж, коммерческий объект, административное здание, грузовик, легковушка, предприятие, газовая труба.

В Борисовском округе поврежден социальный объект, также сгорели коммерческое здание и частный дом. В Валуйском округе повреждена надворная постройка. В Волоконовском округе частично разрушена хозпостройка.

В Грайворонском округе повреждены два социальных и коммерческий объекты, частный дом, хозпостройка, ЛЭП, а также сгорела машина.

В Краснояружском округе повреждены пять автомобилей и два частных дома. В Ракитянском округе повреждены два частных дома и грузовик.

В Старооскольском округе повреждены корпуса предприятия и хозяйственная постройка.

В Шебекинском округе в Шебекино от детонации дронов пострадали три человека. Один из них госпитализирован, остальные продолжают лечение амбулаторно. Вчера в отделении реанимации скончался мужчина, получивший тяжелые ранения при атаке дрона на грузовик в Шебекино 19 июня. В округе повреждены два коммерческих и социальный объекты, МКД, ЛЭП, девять легковушек и три грузовика, частный дом. Еще один частный дом сгорел.