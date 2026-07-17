Один мужчина погиб, еще один ранен от ударов дронов ВСУ в Белгородской области

Пострадавший продолжит лечение в больнице Белгорода Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

В результате атак беспилотников вооруженных сил Украины в Белгородской области погиб мужчина, еще один – получил ранения. О случившемся сообщили в оперативном штабе региона.

В селе Никольское Белгородского округа от удара FPV-дрона по автомобилю погиб мужчина. Белгородец скончался на месте происшествия от полученных ранений. Приносим соболезнования родным погибшего. Машина повреждена.

Также в Белгородском округе другой беспилотник атаковал многоквартирный дом в селе Ясные Зори. В результате удара повреждена крыша.

В городе Шебекино при детонации FPV-дрона мужчина получил слепое осколочное ранение мягких тканей головы. Пострадавший самостоятельно обратился в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказанной помощи его переведут в областную клиническую больницу в Белгород, где будет продолжено лечение. На месте атаки повреждены остекление и фасад социального объекта, автомобиль и линия электропередачи.

В селе Белянка Шебекинского округа после атаки FPV-дрона на территории предприятия повреждены три легковых автомобиля.

В городе Грайворон в результате удара беспилотника посечена крыша здания социального объекта.

В селе Грузское Борисовского округа после атак нескольких FPV-дронов загорелись коммерческий и социальный объекты. Очаги возгорания оперативно ликвидировала добровольная пожарная дружина.

В селе Сергиевка Краснояружского округа из-за взрыва FPV-дрона в частном доме пробита крыша. После атаки второго беспилотника поврежден легковой автомобиль.