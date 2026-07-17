Женщина и мужчина пострадали при детонации дрона ВСУ в Шебекино Белгородской области

В многоквартирном доме повреждено остекление Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по Белгородской области с помощью беспилотников. Пострадали два мирных жителя. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Шебекино мужчина и женщина получили акубаротравмы во время детонации украинского дрона. Врачи второй городской больницы Белгорода оказали пострадавшим необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась, дальнейшее лечение они продолжат в амбулаторных условиях.

На месте атаки поврежден легковой автомобиль и выбиты стекла многоквартирном доме. Также загорелась кабина грузовой машины – пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при взрыве FPV-дрона посечены забор частного дома и машина. В селе Ржевка в результате детонации беспилотника поврежден КамАЗ. В селе Белянка после удара дрона сгорела легковушка. В поселке Маслова Пристань из-за атаки FPV-дрона поврежден припаркованный автомобиль.

В селе Черемошное Белгородского округа от удара FPV-дрона в частном домовладении пробита крыша. В селе Ясные Зори в результате взрыва дрона повреждена кровля административного здания. В поселке Октябрьский после атаки FPV-дрона поврежден грузовик.

В поселке Красная Яруга из-за детонации беспилотника разбиты стекла и посечены кузова трех автомобилей.

В селе Дорогощь Грайворонского округа после атаки FPV-дрона посечена крыша социального объекта.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.