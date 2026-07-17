Порядка 250 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

Уничтожено несколько транспортных средств Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 72 населенных пункта в 16 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 249 беспилотников и 26 снарядов. Погибла мирная жительница, еще пять человек пострадали. О последствиях в ежедневной сводке сообщили оперативный штаб региона.

В Белгороде, Волоконовском, Губкинском, Ивнянском, Корочанском, Новооскольском, Прохоровском и Ровеньском округах обошлось без последствий.

В Белгородском округе повреждены четыре частных дома, два здания предприятия, социальный объект, хозпостройка, легковушка, ГАЗель, грузовой автомобиль и трактор.

В Борисовском округе повреждены автомобиль, административное здание, частный дом, линия электропередачи.

В Валуйском округе в селе Герасимовка в результате детонации БПЛА во дворе частного дома пострадала женщина, госпитализация не потребовалась. Повреждены частный дом и хозпостройка.

В Грайворонском округе повреждены две надворные и две хозпостройки, техническое помещение, автомобиль, частный дом.

В Краснояружском округе в поселке Красная Яруга при обстреле погибла женщина, ее супруг госпитализирован. Позже в районную больницу обратился еще один мужчина с осколочными ранениями руки, госпитализация не потребовалась. Также от детонации БПЛА пострадала женщина – продолжает амбулаторное лечение. Повреждены 9 частных домов, газовая труба и линия электропередачи, объект инфраструктуры предприятия, трактор, легковой и грузовой автомобили.

В Ракитянском округе и Старом Осколе повреждены линии электропередачи.

В Шебекинском округе в поселке Маслова Пристань от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен водитель – мужчина госпитализирован. В округе повреждены два грузовика, МКД, два коммерческих и инфрастурктурный объекты, 13 легковушек, одна из них уничтожена, оборудование, хозпостройки, два частных дома. Также сгорели два грузовика.