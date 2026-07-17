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Политика17 июля 2026 7:51

Сбитый «Лютый» под ногами и дроны под потолком: в Белгороде работники железной дороги показывают собранные ими экспонаты

Белгородские железнодорожники открыли уникальный музей СВО в приграничье
Виталий СОЧКАН
И все эти экспонаты – не бутафория, а реальное железо, которое еще вчера пыталось перебить стальные артерии региона

И все эти экспонаты – не бутафория, а реальное железо, которое еще вчера пыталось перебить стальные артерии региона

Фото: Виталий СОЧКАН. Перейти в Фотобанк КП

Представьте себе классический просторный зал ведомственного предприятия. Светлые панели на стенах, высокие потолки. Но вместо привычных графиков выполнения плана и портретов передовиков производства над вашей головой на прочных стальных тросах висит… огромный разведывательный беспилотник самолетного типа. А чуть позади него, имитируя атаку, замерло хищное звено черных квадрокоптеров-камикадзе.

Это не павильон киностудии и не выставка передового вооружения. Это первый и единственный на всей Юго-Восточной железной дороге музей СВО, который открылся в Белгородской дистанции электроснабжения. И все эти экспонаты – не бутафория, а реальное железо, которое еще вчера пыталось перебить стальные артерии региона.

Гид у нас сегодня необычный – начальник дистанции Вадим Силантьев. Именно ему принадлежит идея превратить сотни килограммов смертоносного лома в уникальную историческую летопись.

Это первый и единственный на всей Юго-Восточной железной дороге музей СВО, который открылся в Белгородской дистанции электроснабжения

Это первый и единственный на всей Юго-Восточной железной дороге музей СВО, который открылся в Белгородской дистанции электроснабжения

Фото: Виталий СОЧКАН. Перейти в Фотобанк КП

«Сувениры» из-под обстрелов

- Идея создания музея родилась не в кабинетах, а прямо там, на линии, – начинает свой рассказ Вадим Силантьев, увлекая нас вглубь зала. – С первых дней СВО наши ребята – электромонтеры, мастера – работают в экстремальных условиях. Задача одна: прилетает снаряд или дрон, рвутся высоковольтные провода, провисает контактная сеть – надо максимально быстро вернуть напряжение в кабеле, чтобы поезда не встали. И вот, выезжая на такие восстановительные работы прямо под обстрелами, парни начали привозить с перегонов «сувениры». Сначала складывали у меня в кабинете. Когда свободного места там не осталось, стало понятно: это же готовая, живая история. Так и решили оборудовать этот зал.

Музей получился по-настоящему народным. Фонды накапливали всем коллективом. Работники дистанции шутят, что у них теперь двойная специализация: сначала ликвидировать последствия прилета, а потом аккуратно собрать вещественные доказательства для истории.

Фонды накапливали всем коллективом

Фонды накапливали всем коллективом

Фото: Виталий СОЧКАН. Перейти в Фотобанк КП

Вдоль стен на полу ровными рядами расставлены зеленые армейские ящики. Их откинутые крышки превратили в витрины. Внутри – обгоревшие электронные платы, серые обломки хвостового оперения ракет и мин с грозными заводскими наклейками «НЕ БРАТЬСЯ!».

– А вот это наша главная и самая свежая улика, – Вадим Силантьев указывает на массивные конструкции, лежащие на полу.

Перед нами – огромные остатки корпуса и крылья украинского беспилотника дальнего радиуса действия «Лютый». Вблизи видно, что он сделан из странного композитного материала, похожего на грубую, затвердевшую мешковину.

– Этот гигант шел целенаправленно на один из ключевых инфраструктурных объектов, – продолжает наш экскурсовод. – Шел низко, нагло. Но парни из ПВО сработали ювелирно – срезали его прямо на подлете. Теперь этот бывший «охотник» лежит у нас под ногами и наглядно напоминает, под чьим прикрытием наши бригады работают на линии огня.

Строгим документальным фоном для этих железных улик служат ряды фотографий

Строгим документальным фоном для этих железных улик служат ряды фотографий

Фото: Виталий СОЧКАН. Перейти в Фотобанк КП

Провода с током войны и анатомия дронов

Экспонируемые объекты разделены по темам. На белых узких полочках разложена чистая, суровая конкретика, привезенная с перегонов. Вот лежат длинные, толстые отрезки медного контактного провода – те самые фрагменты, которые приняли на себя удары осколков. Рядом – изуродованные взрывом элементы креплений сети, бесформенные, оплавленные страшным жаром куски высоковольтных кабелей.

– Для понимания: температура горения при взрыве некоторых боеприпасов такова, что толстенный провод превращается в каплю за секунды, – говорит Вадим. – Но белгородские энергетики умудряются заново натягивать эти линии в рекордные сроки.

Если сделать шаг в сторону, перед глазами открывается настоящая анатомия современной воздушной угрозы. На полках аккуратно разложена начинка перехваченных квадрокоптеров: черные пластиковые лопасти винтов, миниатюрные электродвигатели, обрывки тонких прошивок и уцелевшие стеклянные объективы камер, которыми враг высматривал цели на путях.

Тут же, на специальном стенде, жестко зафиксирован реальный перехваченный FPV-дрон с подробными техническими схемами его устройства. Квадрокоптеры-камикадзе стали такой же частью суровых будней, как плановый ремонт. Каждый мастер сегодня должен на слух определять частоту жужжания «птицы» в небе.

Чуть дальше у стены стоит манекен. На нем – полная экипировка современной ремонтной бригады приграничья: тяжелый бронежилет, шлем, маскировочный костюм. Работать в 15-килограммовом «бронике» на обдуваемой всеми ветрами вышке автомотрисы АДМ – то еще испытание для выносливости, но безопасность здесь превыше всего.

Белгородские железнодорожники открыли уникальный музей СВО в приграничье

Белгородские железнодорожники открыли уникальный музей СВО в приграничье

Фото: Виталий СОЧКАН. Перейти в Фотобанк КП

Стальной «дождь» и калибр приграничья

Мы продвигаемся по залу, и Вадим Силантьев подводит нас к полкам, где разложены, пожалуй, самые пугающие вещдоки. Если дроны под потолком – это угроза высокотехнологичная, то здесь лежит чистый, тяжелый калибр приграничной войны – россыпь ржавых, зазубренных фрагментов артиллерийских снарядов.

Следом на белой полке выстроены ровные, аккуратные ряды извлеченных из проводов и конструкций мелких осколков. Они похожи на старые гвозди. Рядом – дугообразный рваный металлический фрагмент, который когда-то был несущим зажимом контактной сети, а теперь превратился в искореженное силой взрыва свидетельство.

Но самый жуткий экспонат расположился прямо на полу, у плинтуса. Здесь, сиротливо прижавшись к стене рядом с рваной композитной обшивкой сбитого БПЛА, стоит целая, неразорвавшаяся 82-миллиметровая мина. Ее тупое чугунное тело со всеми перьями хвостового стабилизатора заставляет посетителей невольно сделать шаг назад. Это напоминание: смерть на перегоны прилетает напрямую, и то, что этот, уже обезвреженный, боеприпас не сработал – чистое везение для ремонтной бригады, которая латала кабели неподалеку.

Справа от мины – расколотый пополам массивный серый кожух еще одного беспилотника, обнажающий внутреннюю структуру аппарата. На одной из его изогнутых металлических деталей, закругленной взрывом, отчетливо видна заводская маркировка: «БИЛ-624» и номер «261». Чуть левее – оранжевые куски разорванного стеклотекстолита и тончайшие, как паутина, белые провода управления.

– Каждый такой экспонат – это чья-то спасенная жизнь, – негромко и четко говорит Вадим, глядя на россыпь ржавого железа. – Когда парни работают на высоте нескольких метров, они понимают, что этот осколочный «дождь» может пойти в любую минуту. Но линию надо держать.

Осколок на ладони и старые знамена

Строгим документальным фоном для этих железных улик служат ряды фотографий, закрепленных на вертикальных металлических штангах. Никакого глянца – только мобильная хроника: ночные пожары на перегонах, разбитая техника в лучах прожекторов, лица самых простых белгородских энергетиков. На одном из снимков – крупный план: мозолистая ладонь монтера, на которой лежит свежий, острый как бритва рваный кусок металла.

Однако самое сильное впечатление в музее оставляет контраст эпох. В углу зала бережно развернуто тяжелое, вышитое золотыми нитями бархатное советское Переходящее знамя с профилем Ленина – символ былых трудовых побед предприятия в соцсоревнованиях. Рядом на полках – потемневшие от времени кубки и массивная «Книга Почета». Десятилетиями белгородские энергетики были передовиками мирного производства. А сегодня их преемники пишут новую, куда более опасную, главу истории.

Рядом со знаменем висят три свежих снимка. На первом – монтер в каске и бронежилете латает провода на самой верхушке высоковольтной опоры, на фоне голого неба, беззащитный перед любой атакой. На втором – смазаный кадр из бетонного укрытия во время прилета. На третьем – финал смены: уставший рабочий сидит на корточках прямо на щебеночной насыпи у рельсов, тяжело обхватив голову руками. В этой фотографии – вся невыдуманная реальность.

– Мы очень надеемся, что этот музей станет важным центром для молодых специалистов, школьников и студентов, – завершает экскурсию Вадим Силантьев. – Сюда нужно приходить и смотреть на эти вещи вживую. Чтобы подрастающее поколение понимало: сегодняшние транспортные энергетики в приграничье проявляют точно такую же стойкость, мужество и верность своему долгу, как их деды и прадеды на этой же земле в сороковых годах прошлого века. Наша работа – держать линию под напряжением, какая бы оперативная обстановка ни была за окном.

Экскурсия окончена, но в зале остаются посетители – молодые ребята-монтеры, которые завтра заступят на смену. Они внимательно разглядывают чугунное тело мины, куски сбитого «Лютого», ржавые осколки снарядов и перебитые медные кабели. Им на этой линии работать. И историю приграничной магистрали они теперь пишут вместе.