Женщина погибла, ее супруг ранен при обстреле ВСУ в Белгородской области

Мужа погибшей белгородки доставили в больницу в тяжелом состоянии Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Вооруженные силы Украины нанесли очередные удары по мирному населению и гражданским объектам в Белгородской области. В результате вражеских атак погибла мирная жительница, мужчина получил серьезное ранение. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

Под обстрел со стороны Украины попал поселок Красная Яруга. Один из снарядов попал на территории частного домовладения. В результате прилета на месте происшествия от полученных ранений скончалась женщина.

Муж погибшей белгородки получил ранение голени. Врачи Краснояружской центральной районной больницы оказывают пострадавшему необходимую помощь. По оценке медиков, мужчина находится в тяжелом состоянии.

При обстреле в поселке повреждены три частных домовладения, газовая труба и линия электропередачи.

В поселке Быценков Краснояружского округа после атак нескольких дронов выбиты окна, посечены крыши и заборы двух частных домов.

В селе Червона Дибровка Шебекинского округа из-за детонации FPV-дрона на территории коммерческого объекта в здании выбиты стекла и повреждена внутренняя отделка. В городе Шебекино в результате взрыва БПЛА повреждено оборудование. После атаки второго дрона уничтожено транспортное средство.

В селе Березовка Борисовского округа при ударе FPV-дрона поврежден автомобиль. В селе Грузское от удара беспилотника повреждена стена административного здания.

В селе Отрадное Белгородского округа в результате взрыва дрона в частном домовладении разбиты окна. В селе Николаевка при атаке FPV-дрона осколками посечены частный дом и хозяйственная постройка. В поселке Политотдельский из-за атаки беспилотника поврежден грузовик.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.