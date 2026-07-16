Два человека ранены от ударов дронов ВСУ в Белгородской области

Женщине оказали помощь на месте, она продолжит амбулаторное лечение Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать гражданский транспорт в приграничье Белгородской области. Ранены еще два человека. О случившемся сообщили в оперативном штабе региона.

В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен водитель. Бойцы территориальной самообороны доставили мужчину в Шебекинскую центральную районную больницу. У пострадавшего диагностировали осколочные ранения грудной клетки, живота и рук. Транспорт посекло осколками.

В городе Шебекино из-за детонации беспилотника разбита передняя часть кузова автомобиля. В селе Белянка после атак нескольких FPV-дронов посечены четыре автомобиля.

В селе Герасимовка Валуйского округа в результате детонации беспилотника во дворе частного дома женщина получила акубаротравму. Бригада «скорой» оказала пострадавшей помощь на месте происшествия. От предложенной госпитализации женщина отказалась. На месте атаки повреждены окна, крыша, входная группа и хозяйственная постройка.

Еще один FPV-дронатаковал автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского округа. Транспортное средство повреждено. Кроме того, осколками посечены фасад и остекление частного дома.