Двое детей и трое взрослых ранены после атаки ВСУ в Белгородской области

Три мирные жительницы госпитализированы в больницы Белгорода Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины нанесли очередные удары по мирному населению в приграничных территориях Белгородской области. Ранены пять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Подробности случившегося рассказали оперативном штабе региона.

Прошедшей ночью в Шебекино в результате детонации FPV-дрона пострадали 13-летняя и 16-летняя сестры, а также 18-летняя девушка. Пострадавших сначала доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. У самой младшей девочки диагностировали осколочные ранения области шеи и голени. Ее 16-летняя сестра получила касательное ранение плеча. После оказанной помощи обеих пациенток перевели в детскую областную клиническую больницу в Белгород.

18-летнюю девушку госпитализировали во вторую городскую больницу Белгорода. При взрыве беспилотника она получила осколочное ранение ягодичной области. На месте атаки в здании коммерческого объекта выбиты стекла, поврежден автомобиль.

Рано утром сегодня, 16 июля, в хуторе Церковный Белгородского округа вследствие удара дрона по легковушке ранения получили двое мужчин. Пострадавшие самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу. Обоим белгородцам диагностировали поверхностные осколочные ранения тела и акубаротравмы. После оказанной помощи продолжат лечение в амбулаторных условиях, госпитализация не потребовалась.