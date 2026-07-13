Сотрудник МЧС пострадал при атаке FPV-дрона ВСУ в Грайвороне Белгородской области

После атак дронов ВСУ повреждены транспортные средства Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Беспилотники вооруженных сил Украины атаковали шесть населенных пунктов Белгородской области в первой половине дня 13 июля. Пострадал сотрудник регионального МЧС. О случившемся сообщили в оперативном штабе региона.

Украинский FPV-дрон взорвался в гаражном кооперативе в Грайвороне. Из-за детонации загорелись гаражи и три находящихся в них автомобиля. Пока спасатели занимались ликвидацией возгорания, ВСУ дважды дронами атаковали место ЧП. Один из сотрудников МЧС получил акубаротравму. Пострадавшего госпитализировали во вторую городскую больницу Белгорода.

На месте происшествия после ударов БПЛА также повреждены две служебные машины и окна одной квартиры в МКД.

В селе Белянка Шебекинского округа из-за взрыва FPV-дронов поврежден корпус предприятия. Также загорелся грузовик – пожар потушили. В селе Новая Таволжанка от удара FPV-дрона в здании социального объекта повреждены окна, крыша и фасад. После атаки второго беспилотника полностью сгорел автомобиль. В Шебекино в результате удара дрона дрон повреждено остекление в многоквартирном доме.

Недалеко от села Принцевка в Валуйском округе после атак двух беспилотников повреждены два грузовых автомобиля.

В селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа из-за атаки БПЛА выбиты окна частного дома и повреждена машина.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.