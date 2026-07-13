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Политика13 июля 2026 5:18

Женщина погибла и двое мужчин ранены при ночных атаках ВСУ в Белгородской области

Пострадавшие госпитализированы в больницы Белгорода
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Пострадавшие продолжат лечение в больницах Белгорода

Пострадавшие продолжат лечение в больницах Белгорода

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прошедшей ночью вооруженные силы Украины нанесли очередные удары по мирному населению в приграничье Белгородской области. Погибла женщина, двое мужчин получили ранения. Подробности случившегося сообщили в оперативном штабе региона.

Противник сбросил взрывное устройство с беспилотника на территорию частного домовладения в селе Березовка в Борисовском округе. В результате взрыва женщина скончалась на месте происшествия от полученных ранений.

Выражаем соболезнования родным и близким погибшей.

Еще один FPV-дрон сдетонировал в селе Криничное в Ракитянском округе. При взрыве ранения получили двое мужчин. Пострадавших доставили в Ракитянскую центральную районную больницу. Один из них получил минно-взрывную травму, второму диагностировали осколочное ранение плеча.

После оказанной помощи пострадавших направили в медицинские учреждения Белгорода, где они продолжат лечение.