Женщина и мужчина ранены от ударов ВСУ в приграничье Белгородской области

Атакам ВСУ подверглись еще семь населенных пунктов Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

В результате очередных атак со стороны вооруженных сил Украины в приграничных территориях Белгородской области пострадали два мирных жителя. Подробности рассказали в оперативном штабе региона.

В Грайворонском округе дрон ударил по частному дому в селе Санково. Женщина получила ранение грудной клетки, перелом плеча и лопатки. Бойцы территориальной самообороны доставили пострадавшую в Грайворонскую центральную районную больницу. После оказания помощи пациентку переведут в областную клиническую больницу, где она продолжит лечение в профильном отделении. В доме пробита крыша.

Еще один FPV-дрон атаковал в Грайвороне – повреждены гараж, кузов и стекла автомобиля.

В Белгородском округе беспилотник ударил по автомобилю в поселке Октябрьский. Мужчину с осколочными раненими голени и ягодичной области медики «скорой» доставляют во вторую городскую больницу в Белгород. Транспортное средство повреждено.

В населенном пункте после детонации еще одного FPV-дрона о дорожное полотно посечена машина. В селе Красный Октябрь Белгородского округа при взрыве дронов разбиты окна, посечены кровли и фасады двух частных домов и помещения предприятия. Также повреждены грузовик и легковушка. В селе Веселая Лопань из-за детонации FPV-дрона сгорел автомобиль.

В Шебекино от удара FPV-дрона в здании предприятия повреждены крыша, фасад, остекление помещения и оборудование.

В поселке Красная Яруга в результате атаки беспилотника повреждены кузов автомобиля и инфраструктурный объект.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.