В Белгородской области машина подорвалась на неустановленном взрывном устройстве: мужчина погиб на месте

Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

ВСУ продолжают наносить удары по мирному населению в Белгородской области. Один человек погиб, трое ранены. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснояружском округе в районе села Репяховка автомобиль подорвался на неустановленном взрывном устройстве. На месте происшествия от полученных ранений скончался мужчина.

Еще один пострадавший, находившийся в салоне автомобиля, в тяжелом состоянии доставлен в Краснояружскую центральную районную больницу. У мужчины диагностированы открытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения различных частей тела. После оказания помощи пациента транспортируют в областную клиническую больницу в Белгород. Машина сгорела.

В поселке Красная Яруга из-за детонации дрона возле многоквартирного дома в трех квартирах повреждены окна. В поселке Степное после атаки FPV-дрона посечен забор социального объекта и поврежден инфраструктурный объект.

В селе Замостье Грайворонского округа украинский FPV-дрон целенаправленно нанес удар по велосипедисту. Бригада скорой помощи транспортирует мужчину во вторую городскую больницу в Белгород. У пострадавшего диагностированы осколочные ранения грудной клетки и живота.

В населенном пункте также от удара второго дрона загорелась хозпостройка – пожар ликвидировали. В поселке Чапаевский Грайворонского округа при атаке дрона пробита крыша помещения предприятия. В Грайвороне в результате детонации FPV-дрона повреждено остекление одной квартиры в МКД.

В городе Валуйки в результате удара беспилотника мужчина получил открытый перелом бедра и ампутацию двух пальцев руки. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в районную больницу. По оценке медиков, мужчина находится в тяжелом состоянии. На месте атаки поврежден объект транспортной инфраструктуры.

В селе Казинка Валуйского округа от удара FPV-дрона поврежден автомобиль.

В селе Никольское Белгородского округа из-за взрыва беспилотника сгорел автомобиль. В селе Красный Октябрь после атаки FPV-дрона повреждена ГАЗель. В селе Ясные Зори в результате удара БПЛА в административном здании выбило окна. В селе Отрадное из-за удара дрона в частном доме пробита крыша.

В городе Шебекино после детонации FPV-дрона разбиты окна одной квартиры в МКД и поврежден автомобиль. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при взрыве беспилотника в частном доме повреждены фасад, окна, крыша и забор.