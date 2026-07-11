Три жителя Белгородской области ранены в результате ударов дронов ВСУ

Противник нанес удары по жилым, домам, машинам и объектам инфраструктуры. Фото из архива КП

Трое мирных жителей пострадали в результате ударов ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В поселке Красная Яруга детонация FPV-дрона произошла на территории частного дома.

- Мужчина получил слепые осколочные ранения живота и спины. Пострадавшему оказана помощь в Краснояружской ЦРБ, - рассказали в оперштабе Белгородской области.

Раненый отправлен на амбулаторное лечение.

На месте атаки загорелась хозпостройка, возгорание ликвидировано пожарным расчетом.

При ударе еще одного дрона загорелись автомобили и две надворные постройки, с огнем справились сотрудники МЧС. В хуторе Красноорловский Краснояружского округа взрывом дрона повреждены окна двух частных домов и машина. На дороге Красная Яруга - Вязовое FPV-дрон ударил по КамАЗу.

В районе хутора Первомайский Волоконовского округа дрон атаковал служебный микроавтобус. Скорая помощь доставляет двоих пострадавших в Валуйскую ЦРБ. У мужчины диагностированы травматическая ампутация руки и осколочные ранения спины. Женщина получила осколочные ранения ноги.

В Белгороде при детонации беспилотника поврежден кузов машины.

В Шебекино FPV-дроны атаковали два частных дома, пробив кровли и повредив окна. В хуторе Ржавец Шебекинского округа из-за взрыва беспилотника посечены две машины. В селе Нежеголь в результате взрыва дрона перебита линия электропередачи, повреждена машина. В селе Новая Таволжанка FPV-дрон нанес удар по частному дому.

В селе Илек-Кошары Ракитянского округа ударом дрона поврежден объект инфраструктуры. В поселке Пролетарский после атаки беспилотника зафиксирован пожар, возгорание ликвидировано.

В поселке Октябрьский Белгородского округа дрон повредил объект инфраструктуры.

В городе Грайворон при детонации дрона загорелась крыша многоэтажки, огонь ликвидируют сотрудники МЧС совместно с добровольной пожарной командой. Второй FPV-дрон разбил окна квартиры в другом многоквартирном доме. В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа при ударе дрона повреждены остекление, крыша частного дома, гаража и автомобиль.