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Политика11 июля 2026 5:52

Два человека ранены в результате атаки дрона ВСУ в Белгородском округе

Женщина с травматической ампутацией руки находится в крайне тяжелом состоянии
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Оба пострадавших продолжат лечение в больнице Белгорода

Оба пострадавших продолжат лечение в больнице Белгорода

Вооруженные силы Украины ранним утром 11 июля нанесли очередной удар беспилотником по гражданскому автомобилю в приграничье Белгородской области. Ранены два человека. Подробности случившегося сообщили в оперативном штабе региона.

Происшествие случилось в селе Черемошное Белгородского округа. От удара дрона по машине пострадали два мирных жителя – их оперативно доставили в Октябрьскую районную больницу. В результате вражеской атаки женщина получила множественные осколочные ранения, у нее травматическая ампутация руки. По оценке медиков, состояние крайне тяжелое.

У мужчины диагностировали множественные осколочные ранения лица. После оказания первой помощи обоих пострадавших транспортируют в областную клиническую больницу в Белгород, где они продолжат дальнейшее лечение.

Транспортное средство повреждено.