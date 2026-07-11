Два человека ранены в результате атаки дрона ВСУ в Белгородском округе

Оба пострадавших продолжат лечение в больнице Белгорода

Вооруженные силы Украины ранним утром 11 июля нанесли очередной удар беспилотником по гражданскому автомобилю в приграничье Белгородской области. Ранены два человека. Подробности случившегося сообщили в оперативном штабе региона.

Происшествие случилось в селе Черемошное Белгородского округа. От удара дрона по машине пострадали два мирных жителя – их оперативно доставили в Октябрьскую районную больницу. В результате вражеской атаки женщина получила множественные осколочные ранения, у нее травматическая ампутация руки. По оценке медиков, состояние крайне тяжелое.

У мужчины диагностировали множественные осколочные ранения лица. После оказания первой помощи обоих пострадавших транспортируют в областную клиническую больницу в Белгород, где они продолжат дальнейшее лечение.

Транспортное средство повреждено.