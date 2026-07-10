Глава поселения и водитель пострадали при атаке дрона ВСУ в Белгородском округе

В результате атак повреждены транспортные средства Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Беспилотники вооруженных сил Украины атаковали пять населенных пунктов в двух муниципалитетах Белгородской области 10 июня. Пострадали два человека. Подробности случившегося сообщили в оперативном штабе региона.

В селе Устинка Белгородского округа украинский дрон нанес удар по служебному автомобилю. Осколочные ранения и акубаротравмы получили глава территориальной администрации и водитель. Пострадавших доставили в Яснозоренскую амбулаторию, где медики оказали мужчинам необходимую помощь. Транспортное средство повреждено.

В селе Красный Октябрь Белгородского округа от удара FPV-дрона повреждена ГАЗель. В поселке Октябрьский в результате взрыва беспилотника выбиты окна, посечены фасад, ограждение частного дома. Кроме того, повреждена кабина грузового автомобиля.

В селе Белянка Шебекинского округа после атаки дрона поврежден грузовик. В городе Шебекино из-за детонации FPV-дрона во дворе частного дома повреждены остекление, крыша и забор. Вследствие удара второго беспилотника по коммерческому объекту загорелось оборудование – возгорание оперативно ликвидировали. Также повреждены окна и входная группа здания и два транспортных средства.