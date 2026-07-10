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Политика10 июля 2026 7:20

Женщина погибла, мужчина ранен от удара дрона ВСУ в Белгородской области

Мужа погибшей доставили в больницу с множественными ранениями
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Дрон ВСУ ударил по гражданскому автомобилю в Шебекинском округе

Дрон ВСУ ударил по гражданскому автомобилю в Шебекинском округе

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по мирному населению в приграничье Белгородской области. В результате атаки погибла женщина. Ее супруг ранен. Подробности случившегося сообщили в оперативном штабе региона.

Недалеко от села Дмитриевка в Шебекинском округе украинский FPV-дрон нанес целенаправленный удар по автомобилю. На месте происшествия от полученных ран скончалась женщина. Редакция «КП» выражает соболезнования семье погибшей.

На попутном транспорте в Шебекинскую центральную районную больницу доставили мужа погибшей белгородки. Врачи диагностировали у мужчины множественные осколочные ранения грудной клетки, рук, ног и головы. После оказания первой помощи пострадавшего переведут в областную клиническую больницу в Белгород, где он продолжит лечение.

Автомобиль в результате атаки беспилотника поврежден.