Спасала раненых под атаками дронов: Фельдшер «скорой» из Белгородской области Александра Однорал удостоена премии Народного фронта

Александра Однорал стала лауреатом премии Народного фронта. Фото: https://vk.ru/a.odnoral

Накануне в Москве в Национальном центре «Россия» в рамках форума «Все для Победы!» прошла церемония награждения лауреатов премии Народного фронта. Форум объединил свыше 1200 активистов со всех регионов страны – ветеранов спецоперации, медиков, волонтеров, военных корреспондентов, инженеров, артистов, общественных деятелей и представителей бизнеса.

Заслуженные премии Общероссийского Народного фронта получили те, кто особо проявил себя в поддержке бойцов СВО и помощи жителям исторических и приграничных регионов страны. В числе лауреатов премии в номинации «Обыкновенные герои» – фельдшер Станции Скорой Медицинской помощи Белгородской области Александра Однорал.

Служебные автобучы подверглись атакам дронов ВСУ 6 мая 2024-го Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Раннее утро 6 мая 2024-го Александра помнит, будто это было вчера. Она только заступила на смену, а работающие бригады медиков уже находились на месте трагедии – на дороге недалеко от села Берёзовка в Борисовском округе. В то роковое утро две служебные «ГАЗели», которые везли сотрудников агропредприятия на работу, и гражданский легковой автомобиль подверглись атаке украинских дронов-камикадзе. В результате нанесенного удара погибли семь человек, еще 42 белгородца, в том числе трое детей, получили ранения различной степени тяжести.

- На подстанцию подъехал гражданский автомобиль с ранеными людьми, которые пострадали во время атаки. Я незамедлительно оказала им необходимую медицинскую помощь и транспортировала в областную клиническую больницу в Белгород, несмотря на продолжающуюся высокую активность повторных ударов дронов противника, - рассказал Александра.

Фельдшер отмечает, что довольно часто, особенно в последнее время, работать приходится в непростой обстановке, под высокой активностью вражеских беспилотников, которые целенаправленно выбирают в качестве своих мишеней транспорт, в том числе и машины скорой помощи. Белгородские медики неоднократно подвергались атакам и получали ранения.

Награды в номинации вручал Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Фото: https://vk.ru/a.odnoral

При этом одним из лучших решений в жизни Александра считает именно приход на работу в «Скорую помощь». Она уже 15 лет в профессии, отучилась в Медицинском колледже БелГУ и сразу приступила к работе в Борисовской центральной районной больнице. А в СМП Белгородской области перешла в 2019-м.

Александра вспоминает, что еще игры в доктора занимали большое место, и это сильно повлияло на выбор профессии, хотя в семье медиков не было. Сейчас белгородка надеется, что младший сын пойдет по ее стопам и тоже станет врачом.

- Получив награду от Народного фронта, в очередной раз убедилась, что наш труд, наши риски и любовь к выбранной профессии действительно замечают и ценят. Искренне благодарю за высокую оценку труда! Для меня это огромная честь и стимул двигаться дальше. Эта награда – не только моя заслуга, но и всей нашей команды, моих коллег, ведь подобных историй очень много и быть лауреатом в номинации «Обычные герои» – достоин быть каждый!

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