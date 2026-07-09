В Белгороде состоялось девятое заседание облдумы восьмого созыва

Фото – архив пресс-службы Белгородской облдумы.

Ключевые решения

Повестка заседания включала 11 вопросов. Среди особо важных — внесение изменений в Устав региона, согласно которым Губернатор вправе возглавить Правительство области сам либо назначить Председателя Правительства. Вновь избранный глава региона должен принять соответствующее решение в 30-дневный срок со дня вступления в должность. «Кроме того, внесенные изменения регулируют срок принесения присяги избранным Губернатором региона — не позднее, чем на двадцатый день после его избрания», - поясняет спикер заксобрания Белгородчины.

Депутаты коснулись и главного финансового документа региона: рассмотрели закон об исполнении областного бюджета за 2025 год. Исполнение по доходам составило порядка 171 миллиардов рублей, по расходам — 183 миллиарда. Более 70% всех средств были направлены на социальную сферу, в том числе на образование, здравоохранение, культуру и спорт.

Фото – архив пресс-службы Белгородской облдумы.

Кроме того, парламентарии утвердили внесение изменений в бюджет области на текущий год и плановый период 2027-2028 годов. Как рассказал Юрий Николаевич, доходы на 2026 год увеличатся на 9,2 миллиардов рублей, расходы — на 7 миллиардов. Доходы на 2027 год станут больше на 50 миллионов рублей, на 2028 год — на 67 миллионов. Расходы же сократятся соответственно на 4,4 миллиарда рублей и на 1 миллиард.

Для безопасности людей

Депутаты всех фракций единогласно приняли еще одно важное решение, продиктованное напряженной оперативной обстановкой в регионе — о приостановлении отдельных положений закона области «О наказах избирателей кандидатам в депутаты Белгородской областной Думы». Юрий Николаевич особо отметил, что в рамках реализации государственных программ наказы избирателей продолжат исполняться.

Фото – архив пресс-службы Белгородской облдумы.

- С начала специальной военной операции наш регион регулярно сталкивается с серьезными вызовами. В этих непростых условиях главным приоритетом и основным наказом для нас остается обеспечение безопасности жителей Белгородчины, - подчеркивает спикер облдумы. - Учитывая, что ситуация в регионе по-прежнему остается сложной, мы с коллегами-депутатами выступили с инициативой: направить 100 миллионов рублей в резервный фонд Правительства нашего региона. Эти средства пойдут на финансирование мер по обеспечению безопасности. В частности, на приобретение дополнительных модульных укрытий, которые уже доказали свою эффективность на практике. Благодарю Александра Михайловича Шуваева и всех депутатов за консолидированную поддержку.