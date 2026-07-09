Один человек погиб и пятеро ранены от удара БПЛА ВСУ в Белгородском округе

Женщина и подросток находятся в тяжелом состоянии Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины нанесли очередную террористическую атаку по мирному населению в Белгородской области 9 июля. В результате удара один человек погиб, пятеро получили ранения. В числе пострадавших – ребенок. Подробности случившегося сообщили в оперативном штабе региона.

В Белгородском округе на участке автодороги Ясные Зори – Черемошное украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль. На месте происшествия от полученных ранений скончался мужчина.

Бойцы подразделения «Орлан» доставили в Октябрьскую районную больницу еще двоих пострадавших, которые находились в машине в момент атаки.

- У 16-летнего юноши проникающее осколочное ранение головы и частичная травматическая ампутация ноги. После оказания помощи в крайне тяжелом состоянии он переведен в детскую областную клиническую больницу, - сообщает Операштаб Белгородской области.

Женщина получила множественные осколочные ранения тела. Ее госпитализировали в областную клиническую больницу. Врачи также оценивают ее состояние как тяжелое. Автомобиль белгородцев полностью сгорел.

Недалеко от села Замостье в Грайворонском округе в результате удара FPV-дрона по автомобилю две женщины получили осколочные ранения голеней, предплечья и волосистой части головы. В районной больнице пострадавшим оказали необходимую помощь. Для дальнейшего лечения их переведут во вторую городскую больницу Белгорода.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа боец подразделения «Орлан» получил осколочное ранение предплечья при отражении атаки противника на гражданскую инфраструктуру. Сослуживцы доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказания помощи мужчина будет переведен во вторую городскую больницу в Белгород для дальнейшего лечения.