За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области больше 170 беспилотников

В Белгороде при атаке на АЗС пострадали два человека. Фото: @v_v_demidov

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 45 населенных пунктов в 10 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 174 беспилотника и 7 боеприпасов. Погиб мирный житель, еще 23 человека обратились за медицинской помощью, в их числе дети. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В Белгороде после удара БПЛА по АЗС пострадали два человека, лечение проходят амбулаторно. Повреждены здание и автомобиль.

В Белгородском округе селе Таврово от атак беспилотников погиб мужчина. Семь человек получили ранения. 17-летнюю пострадавшую перевели на лечение в федеральное медучреждение. Трое взрослых госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии. Остальные отпущены домой. В селе Никольское при атаке БПЛА на пассажирский автобус ранен мужчина – госпитализация не потребовалась, транспорт поврежден. В Разумном от удара БПЛА на коммерческий объект пострадали двое мужчин – госпитализация не потребовалась. Поздно вечером в больнице оказали помощь женщине, которая пострадала при взрыве дрона на территории коммерческого объекта в Дубовом. В округе повреждены два коммерческих и инфраструктурный объекты, автобус, 36 легковых и три грузовых автомобиля, подсобное помещение на территории фермерского хозяйства, четыре частных дома и ЛЭП.

В Борисовке при взрыве дрона пострадала женщина – продолжает лечение амбулаторно. На месте атаки повреждена машина. Еще один БПЛА взорвался рядом с машиной «скорой» - пострадали фельдшер и водитель. Один мужчина госпитализирован, второй продолжает лечение амбулаторно. Транспорт сильно поврежден.

В Валуйском округе вчера в больнице скончался мужчина, который был тяжело ранен при атаке дрона на автомобиль в поселке Уразово 1 июля. В селе Долгое при взрыве дрона пострадали глава территориальной администрации и боец «Орлана». Мужчины госпитализированы состояние средней степени тяжести в Валуйскую ЦРБ. В селе Шелаево поврежден автомобиль.

В Волоконовском округе без последствий. В Грайворонском округе повреждены частный дом, хозпостройка, предприятия, социальный объект. В Яковлевском округе поврежден грузовик. В Краснояружском округе повреждены навес на предприятии, частный дом, два грузовика, коммерческий и инфраструктурный объекты.

В Ракитянском округе от взрыва дрона ранена женщина – госпитализация не потребовалась. Вчера в детской областной клинической больнице оказана помощь 7-летнему ребенку, который получил акубаротравму от взрыва дрона в поселке Ракитное 7 июля. В округе повреждены три автомобиля, частный дом 3 МКД, надворная постройка и коммерческий объект.

В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка в результате атаки беспилотника на КамАЗ пострадал мужчина – госпитализация не потребовалась. В Шебекино при отражении атак противника на гражданскую инфраструктуру ранены два бойца «Орлана», лечение продолжают амбулаторно. В округе повреждены пять грузовиков, два трактора, сельхохтехника, пять легковушек, три МКД и пять частных домов, один из которых загорелся, социальный объект, оборудование, здание предприятия. Также сгорел частный дом.