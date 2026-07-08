Почти 300 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

Под удар попали 76 населенных пунктов Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 76 населенных пунктов в 13 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 281 беспилотник и 26 боеприпасов. Пострадали 12 мирных жителей. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В Алексеевском, Вейделевском и Ивнянском округах обошлось без последствий.

В Белгородском округе в селе Таврово при детонации FPV-дрона пострадали двое – после повторного обследования диагнозы не подтвердили. В Округе повреждены 17 транспортных средств, одна машина сгорела, техническое оборудование коммерческого объекта, три частных дома и хозпостройка, линия электропередачи, здание предприятия, объект инфраструктуры, 2 коммерческих объекта.

В Борисовском округе повреждены МКД, газовая труба, спецтехника и автомобиль. Сегодня ночью от атак дронов повреждены фасад здания организации и надворная постройка, сгорели 9 единиц техники и крыша частного дома.

В Валуйском округе в городе Валуйки в результате атаки ПБЛА пострадал мужчина – госпитализация не потребовалась. Число пострадавших от удара дрона по коммерческому объекту увеличилось до пяти человек – все на амбулаторном лечении. Повреждены транспортный, инфраструктурный и коммерческий объекты, восемь машин, одна из которых сгорела, 18 частных домов, 11 хозпостроек, конструкция транспортной инфраструктуры.

В Волоконовском округе повреждены два частных дома.

В Грайворонском округе повреждены три частных дома, два социальных и инфраструктурный объекты, хозпостройка. Также сгорел трактор.

В Краснояружском округе в хуторе Вязовской от детонации дрона пострадал мужчина – госпитализация не потребовалась. Повреждены три коммерческих объекта и помещение предприятия, надворные постройки, гараж, 8 транспортных средств, два из которых сгорели, три частных дома. Еще два дома полностью сгорели.

В городе Новый Оскол в результате детонации беспилотника ранен мужчина – госпитализирован в областную больницу. Повреждены три машины, МКД и коммерческий объект.

В Ракитянском округе повреждены три частных дома, грузовик, коммерческий и инфраструктурный объекты.

В Шебекинском округе в Шебекино от удара дрона по автомобилю пострадала женщина – лечение проходит в районной больнице. Повреждены 4 частных дома, один из них сгорел, 15 легковушек, шесть грузовиков и две единицы сельхозтехники.

В Яковлевском округе от атаки FPV-дрона на ГАЗель ранен водитель – госпитализация не потребовалась. Транспорт полностью сгорел.