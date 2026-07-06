Трюки без фальши и капкан для бандитов: как в центре Белгорода брали «диверсантов» на съемках блокбастера

Фото: Виталий СОЧКАН. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской области выходят на финишную прямую съемки полнометражной художественной драмы «Белгородская рапсодия». Эта пронзительная картина – честный рассказ о жителях приграничья и самого города, которые уже пятый год мужественно живут, любят, воспитывают детей и работают под звуки непрекращающихся сирен и вражеских атак. Наряду со знаменитыми российскими актерами – Сергеем Воробьевым, Никитой Кологривым, Павлом Трубинером, Михаилом Башкатовым, Юлией Такшиной и молодой Екатериной Ивановой-Таракановой – главными создателями фильма стали сами белгородцы. Простые жители региона заполнили всю массовку, получили яркие роли второго плана и составили большую часть съемочной группы, работая операторами, техниками, осветителями и администраторами.

Актриса Екатерина Иванова-Тараканова. Фото: Виталий СОЧКАН. Перейти в Фотобанк КП

– Стоп! Все отлично. Давайте еще раз репетиция, без съемок! – командует главный режиссер-постановщик Мария Савина, и замершая было площадка снова приходит в движение. Машины разъезжаются в разные стороны и послушно занимают исходные позиции. Секундная готовность, короткая отмашка – и центр Белгорода взрывается ревом моторов. С пробуксовкой, яростно терзая асфальт, с места срывается автомобиль. В нем по сценарию уходят от погони диверсанты, выкравшие православного священника. Секунда – и из-за поворота наперерез им вылетает пикап. Машина с бандитами несется прямо в лоб – кажется, столкновения не избежать! Но в последний миг каскадер за рулем выдает ювелирный кульбит – автомобиль картинно вильнул и замер буквально в нескольких сантиметрах от бампера впереди стоящего транспортного средства.

Не успели «диверсанты» опомниться, как сзади их намертво прижимает второй пикап с военными. Бойцы пулей выскакивают наружу и жестко нейтрализуют врага.

Вот так, без прикрас, рождался чистый, неприкрытый экшен. Никакого вам пафосного голливудского слоу-мо с картинными прыжками, развевающимися волосами и красиво летящими пулями… В Белгороде все по-взаправдашнему: жестко, быстро, на пределе сил, чтобы зритель в зале дышать забывал.

На циферблате – первый час дня, солнце палит нещадно, а ведь съемочная группа «Белгородской рапсодии» развернула технику в городе ровно в 8.00. Планировали обернуться до полудня, но ради такой сложной, ключевой сцены финала приходится попотеть.

Город замер, оцепление наготове

Вместо привычной утренней суеты – оцепление, суровые люди в камуфляже и куча спецтехники. Обычные белгородцы, спешащие по делам, испуганно притормаживают: неужели опять?! Но панику быстро сменяет любопытство: на асфальте аккуратно разматывают десятки метров кабелей, параллельно разносят утренние бутерброды в ожидании начала съемок. Здесь снимают «живую» картинку.

По сюжету – кульминация: нерв оголен до предела, злодеи должны быть обезврежены четко, быстро и без лишних слов.

Актеры Владимир Сергеев и Максим Гробович. Фото: Виталий СОЧКАН. Перейти в Фотобанк КП

Магия кино в реальности выглядит довольно прозаично. По сценарию диверсантов жестко нейтрализуют прямо внутри салона их же автомобиля, без пафосного укладывания лицом в асфальт – все происходит в тесной, зажатой кабине. К пятому дублю у парней от резких движений в замкнутом пространстве уже все бока ноют, но они лишь утирают пот.

– Ссадины уже настоящие, зато кадр будет – бомба! – делится со мной один из «обезвреженных диверсантов», молодой белгородский актер Владимир Сергеев, в перерыве между дублями, пока гример поправляет ему бутафорскую кровь на щеке. – Главное, чтобы местные не подумали, что все по-настоящему, а то ведь и отбивать могут пойти. Мы, белгородцы, – народ боевой!

Тут же к машине подходит актер Сергей Воробьев. На его счету более 140 ролей в кино, а еще он – мастер спорта по боевым искусствам. Кому, как не ему, знать цену правильному движению в ближнем бою. Воробьев – признанная звезда суровых отечественных боевиков. Зрители отлично помнят его по главным ролям и зубодробительным сценам в таких картинах, как «Турист», «Солнцепек», «Позывной «Стая», «Дружина» и культовому сериалу «Литейный», где он сыграл харизматичного командира спецназа. Свои навыки Сергей Воробьев на ходу применяет и здесь. Он лично корректирует экшен и по-деловому советует бойцам: «Руку выше заламывай прямо через сиденье, центр тяжести перенеси и голову откидывай сразу вбок. Трюк нейтрализации внутри машины должен выглядеть четко и без суеты, как в реальной жизни».

Сергей Воробьев: «Белгородец – это уже синоним мужества и стойкости»

Пока операторы переставляют свет для чистового дубля, нам удается поговорить с Сергеем Воробьевым.

– Идем в тень: там не так жарко, – говорит он.

– Сергей, после «Солнцепека» и «Туриста» вам не привыкать к жестким ролям. Но каково работать именно здесь, на белгородской земле? – спрашиваем собеседника.

– Я уже второй раз в Белгороде, – признается он. – Полтора года назад, возвращаясь из зоны СВО, уже заезжал сюда. Дело в том, что я уже четыре года помогаю нашим ребятам на фронте. Мы работаем вместе с благотворительным фондом «Артисты Петербурга за победу». Это группа инициативных ребят, которую объединила актриса Елена Донина – мы с ней как раз в сериале «Акватория» вместе снимались. Сначала возили гуманитарку, которую покупали исключительно за свои деньги. Сейчас, когда о нас узнали, потихоньку появляются единомышленники-инвесторы, помогают нам финансово. В нашем списке уже около 20 воинских подразделений, которым мы оказываем регулярную адресную помощь. И вот когда с питерской группой «Путь к победе» в очередной раз возвращались из зоны СВО – а мы тогда проехали почти всю линию фронта, пробыли там 12 дней, – наш маршрут как раз пролегал через вашу область. Мы привезли гуманитарку бойцам в Шебекино, тогда я и оказался впервые в Белгороде.

У меня ведь тут двоюродная сестра живет. Город мне еще тогда очень понравился. А в этот раз я приехал за день до начала съемок, и сестра с мужем знакомили меня с Белгородом, показывали достопримечательности. Я в восторге: очень уютно, люди прекрасные, приветливые, природа впечатлила. Даже поймал себя на мысли, что, если бы пришлось здесь жить, сделал бы это с удовольствием. Знаете, бывают места, куда ты приезжаешь и сразу чувствуешь себя как дома – вот это про Белгород. Сам дух, сама атмосфера здесь располагает к жизни. В фильме я играю местного, который помогает фронту. Сценарий мы дорабатывали прямо по ходу съемок: я сам предложил добавить деталь, что мой герой – бывший военный.

Актер Сергей Воробьев Фото: Виталий СОЧКАН. Перейти в Фотобанк КП

– Получается, что вы на экране олицетворяете весь регион, – замечаем мы. – Ведь сейчас почти вся Белгородская область – это большой отряд волонтеров. Выходит, вы – собирательный образ белгородского человека, добровольца, который помогает бойцам за линией фронта. Атмосфера города помогает вживаться в роль?

– Конечно, у меня уже огромный опыт – более 20 лет в кино, около 140 сыгранных ролей, – отвечает Сергей Воробьев. – Но, когда приезжаешь сюда и погружаешься в реальную обстановку, ты начинаешь физически чувствовать себя частью этого сплоченного общества. Тут народ особенный. Люди живут под постоянными атаками БПЛА, под ракетными обстрелами, но их мужество и стойкость просто поражают. И этот железный дух белгородцев автоматически передается моему персонажу. Мы граждане России, которые уже многие столетия периодически сталкиваются с внешним врагом, и у нас эффект мобилизации мгновенно происходит. Нас никогда и никому в жизни не победить. А плюс к этому еще наш русский дух, воспитанный веками и тысячелетиями, – мы будем сражаться до последнего. На Рейхстаге люди кровью расписывались. Мы единственный народ, который на стене выцарапал: «Умираю, но не сдаюсь». Нас не победить.

Меня как-то пригласили на пробы съемок сериала «Стражи Отчизны» и спрашивают: «Что для тебя Родина?» Я ответил: «А что для вас – мама? Для меня Родина – мама! А если Родина в опасности, то мы все должны сплотиться и быть рядом с ней. Это моя жесткая позиция».

– А с местными жителями удается плотно общаться? Узнаете для себя какие-то новые факты о сегодняшней жизни в регионе?

– Понимаете, я сегодняшнюю суть белгородской жизни прочувствовал до глубины души еще полтора года назад, когда мы приехали под утро в Шебекино с гуманитаркой. Были уставшие до чертиков, разместились на ночлег в заброшенной избе. Только легли – и к нам прилетает сразу два дрона. У нас тогда несколько ребят стали «трехсотыми». Пришлось в дыму и огне вытаскивать парней, спасать, чтобы не сгорели заживо. У меня в том пожаре все документы, каска, бронежилет были уничтожены. И вот именно тогда я на своей шкуре понял, в каких условиях здесь живут обычные люди. Большие молодцы, что не ломаются. Сыплются удары – а они сплачиваются и помогают друг другу. Когда сегодня говорят «белгородец» – это уже официальный синоним слов «мужество», «самоотверженность» и «стойкость». Я с огромным уважением отношусь к местным, с кем мне удается поговорить. А после нынешней работы над фильмом стал понимать их жизнь еще крепче.

Финальный кадр съемок. Фото: Виталий СОЧКАН. Перейти в Фотобанк КП

Для самого актера эта история – личная. Постоянные встречи с бойцами на передовой давно стали частью его жизни. Вот и сегодня, едва режиссер объявит финальное «Снято!», Сергей сменит киношную форму на дорожную одежду и сразу после съемочного дня отправится на передовую с очередным гуманитарным грузом.

– Парни-каскадеры выкладываются так, что хруст стоит, – добавляет Воробьев, глядя на съемочную площадку. – У всех ребят, особенно у местных, в глазах такая мотивация, какую ни за какие гонорары в столице не купишь. Они не просто кино снимают, они свою жизнь на экран переносят.

Дебют со стальным характером: ветеран СВО Михаил Прокопенко играет самого себя

Одну из главных и самых пронзительных ролей в картине – ветерана боевых действий Семена Пыльева – исполняет коренной белгородец, житель Грайворона Михаил Прокопенко. Для него это дебют в кино, причем сюжетная линия персонажа практически полностью повторяет реальную и тяжелую судьбу самого Михаила. Пройдя через ожесточенные штурмы Бахмута и Авдеевки, в октябре 2023 года инженер-минер Прокопенко подорвался на мине и потерял обе ноги. Он был удостоен Ордена Мужества.

Михаил Прокопенко. Фото: Виталий СОЧКАН. Перейти в Фотобанк КП

В фильме его герой Семен точно так же заново ищет свое место в гражданской жизни после ампутации и возвращается к ней благодаря стальной воле и любви женщины.

– Когда мне предложили эту роль, я согласился не раздумывая, хотя никогда раньше не стоял перед кинокамерой, – делится Михаил Прокопенко прямо на съемочной площадке. – Мой Семен Пыльев – это, по сути, я сам и тысячи таких же ребят, которые вернулись с передовой с тяжелыми ранениями. Главное, что я хочу донести через своего героя до каждого зрителя: никогда нельзя опускать руки и сдаваться, в какие бы жесткие тиски тебя ни зажимала судьба. Да, в сценарии есть тяжелые моменты внутреннего надлома, депрессии, но финал этой истории – о победе духа и о том, что жизнь продолжается, пока в тебе есть стержень и пока рядом есть люди, готовые тебя поддержать. Опытные актеры на площадке очень помогают мне освоить профессию, подсказывают, как правильно работать с эмоциями, так что фальши в кадре точно не будет.

Мария Савина: «Профессионалы удивлены энергией белгородцев»

Пока каскадеры и актеры переводят дух, мы подсаживаемся к режиссерскому пульту. Для выпускницы ГИТИСа Марии Савиной «Белгородская рапсодия» – это дебют в полнометражном художественном кино. И сразу в таких суровых условиях. Съемки в регионе – дело рискованное, недавно группе даже пришлось уходить от реальной атаки дронов прямо в поле.

– Мария, это ваш первый полный метр, и сразу такие масштабные сцены, серьезная, крайне актуальная тема. Вы снимаете настоящую драму-экшен. Как справляетесь? – интересуемся у режиссера.

– Массовые и динамичные сцены – всегда самые сложные, но мне невероятно повезло с людьми, – рассказывает она. – Наш фильм в первую очередь станет правдивой историей о том, как люди на самом деле изо дня в день живут в условиях такой сложной оперативной обстановки. Каждая сцена, каждые съемки – это настоящая правда. Местные жители пришли к нам сниматься, и они отдают кадру столько чистой, мощной энергии, сколько порой не дождешься от опытных актеров. Никакой фальши и слащавых «добрых сказок» белгородцы не простят – они слишком хорошо знают цену реальности. Я просто ставлю задачу, объясняю точки движения – и все получается идеально. Для меня Белгород за время съемок стал особенным местом. Здесь потрясающие, сильные люди. В нашем фильме нет второстепенных персонажей, каждая история – о том, как в тяжелых обстоятельствах герои находят друзей, спасают жизни и проявляют характер.

Режиссер Мария Савина. Фото: Виталий СОЧКАН. Перейти в Фотобанк КП

Елена Дмитренко: «Белгородцы не побоялись прифронтовых условий»

Из операторской палатки выходит генеральный продюсер фильма Елена Дмитренко. Она внимательно следит за каждой деталью на площадке и охотно соглашается побеседовать о том, какой ценой создается этот масштабный проект.

– Елена, собрать такую сильную команду в приграничном регионе – задача не из простых. Кто костяк проекта? – интересуемся у продюсера.

– У нас подобралась невероятно крепкая, надежная команда, – с гордостью говорит собеседница. – И я особенно рада, что ключевые роли в фильме играют местные таланты. Например, Михаил Прокопенко и тот самый Владимир Сергеев, который так самоотверженно переносит захваты в машине, и Виктория Воробьева – студентка Московского института искусств, и наш администратор Егор Ермоленко – коренные белгородцы. Эти ребята не побоялись приехать и работать в тяжелых прифронтовых условиях. Они настоящие патриоты своего края в отличие от некоторых московских актеров, которые, скажем прямо, просто испугались ехать сюда на съемки.

Актриса Виктория Воробьева. Фото: Виталий СОЧКАН. Перейти в Фотобанк КП

Генеральный продюсер подчеркивает: без мощной поддержки со стороны региона кино такого уровня снять бы не удалось. Бюджет крайне ограничен.

– Процесс лично курирует врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Он не просто глава региона, он боевой офицер, генерал-майор, участник СВО и Герой России, который руководил освобождением Авдеевки. Александр Михайлович выступает на нашем фильме главным консультантом, его боевой опыт бесценен для правды в кадре. Администрация области оказывает нам колоссальное содействие, мгновенно решая вопросы с логистикой, оцеплением и выделяя весь необходимый реквизит и инвентарь. Вот, например, автомобиль, который сейчас в сцене захвата разлетится в щепки, она выдала нам абсолютно бесплатно, предварительно отремонтировав и подготовив его к сложнейшему каскадерскому трюку. Огромное им за это спасибо!

Белгородская рапсодия – это характер

– Внимание, приготовились! Мотор! Камера! Начали!

По замершей улице Белгорода вновь прокатывается яростный рев двигателей, но на этот раз – никаких репетиций. Финальный, чистовой дубль. Все происходит в считаные секунды: оглушительный скрежет металла, машины с хрустом бьются, калеча бамперы, и замирают в глухом капкане. Наши воины пулей выскакивают из пикапа, выбивают стекла и за считаные мгновения жестко нейтрализуют заблокированных в салоне бандитов. По разбитому капоту легковушки лениво ползет густой сизый дым. Операторы мгновенно ловят нерв момента: камера идет впритык, выхватывая крупные планы поверженных диверсантов и испуганного, но наконец-то спасенного батюшки, который бережно прижимает к груди крест. Лица актеров в грязи, копоти и поту, но в них – чистая правда. Настоящая жизнь.

– Стоп! Снято! Ребята, все было отлично! Всем спасибо!

Съемочный день завершен. Фото: Виталий СОЧКАН. Перейти в Фотобанк КП

Режиссер Мария Савина облегченно подымает микрофон и довольно улыбается. Площадка тут же взрывается дружными, искренними аплодисментами – хлопают каскадеры, массовка, осветители и уставшие актеры. Еще один тяжелый, изнурительный съемочный день официально завершен. Техники уже споро сматывают метры толстых кабелей, осветители собирают свою аппаратуру, администраторы убирают реквизит, а разбитые в кадре машины готовят к эвакуации. Пора и на заслуженный отдых. Чтобы завтра, едва рассветет, снова показать всей стране, из какого кремня высечен настоящий белгородский характер.