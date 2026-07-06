«Не вышла из комы»: 19-летняя белгородка скончалась в больнице в Египте

Девушка из Белгородской области умерла во время отдыха в Египте Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Регина Шутенко вместе с родными в июне поехала в отпуск в Египет. 27 июня, в последний день отдыха, 19-летней девушке внезапно стало плохо на пляже. Ее парень в социальной сети рассказал, что Региона почувствовала слабость, пошла в уборную и потеряла сознание.

Произошла остановка сердца. Белгородку экстренно госпитализировали в одну из больниц Хургады в тяжелом состоянии. Девушка впала в кому, произошел отек мозга, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Из выписок больницы, опубликованных близкими девушки, следует, что у Регины была глубокая кома для дальнейшего обследования (наиболее вероятно, диффузное гипоксически-ишемическое повреждение головного мозга); синдром после остановки сердца; острый гастроэнтерит с выраженным нарушением электролитного баланса (тяжелая гипокалиемия); аспирационная пневмония с бронхоспазмом, связанным с правосторонним ободком р.

Родные и друзья белгородки несколько дней пытались собрать средства для медицинской эвакуации Регины в Россию санитарной авиацией с бригадой специалистов. На это требовалось в общей сложности минимум 8 миллионов рублей. Страховка покрывала лишь малую часть суммы, самостоятельно семья не могла покрыть такие расходы.

Сегодня стало известно, что Регина скончалась в больнице, так и не придя в сознание.

Друзья белгородки тепло о ней отзываются. Для сбора средств подруги записали видео в соцсети, делясь воспоминаниями. Тогда они ждали Регину домой и желали ей скорейшего выздоровления.

- Моя соседка по парте и подруга с универа, отличница, спортсменка. Отличный человек, хороший друг. Пляж, последний день отпуска. Остановилось сердце…Малышка, просыпайся, - со слезами на глазах говорит подруга.

- Региону знаю всего пару лет. Но она стала самым светлым человеком в моей жизни. Никогда не дает пасть духом. Всегда говорит, что все хорошо, главное – держать лицо и настроение, - отзывается еще одна приятельница Регины.