Один человек погиб и двое ранены при детонации дрона ВСУ в Белгородской области

Пострадавшие пройдут дополнительное обследование в больнице Белгорода Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Беспилотники вооруженных сил Украины атаковали девять населенных пунктов Белгородской области 6 июля. В результате нанесенных ударов один человек погиб, еще двое получили ранения. Подробности рассказали в оперативном штабе региона.

В поселке Ракитное украинский беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта. На месте происшествия от полученных ранений скончался мужчина.

Еще двое пострадавших, в том числе боец территориальной самообороны, самостоятельно обратились за помощью в Ракитянскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у обоих мужчин акубаротравмы. Для детального обследования их направили во вторую городскую больницу в Белгород. На месте атаки осколками посекло легковушку.

В селе Русская Березовка Ракитянского округа при детонации FPV-дрона повреждены гараж и легковой автомобиль. В поселке Пролетарский в результате удара дрона загорелась крыша хозпостройки – пожар оперативно потушили. Также поврежден забор домовладения.

В Шебекино из-за детонации FPV-дрона на территории предприятия осколками посечены два автомобиля. После удара второго беспилотника в городе разбиты окна и посечен фасад здания коммерческого объекта.

В поселке Красная Яруга от удара FPV-дрона поврежден грузовой автомобиль.

В поселке Октябрьский Белгородского округа вследствие атаки дрона повреждены фасад, остекление, входная группа и внутренняя отделка административного здания. В селе Головино после взрыва FPV-дрона поврежден корпус на территории предприятия. В селе Красный Октябрь при ударе БПЛА посечены кузов и стекла грузового автомобиля. В селе Стрелецкое в результате взрыва дрона повреждены коммерческий объект и ГАЗель.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях нанесенных ударов.