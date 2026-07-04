За сутки атакам со стороны ВСУ подверглись 63 населенных пункта Белгородской области

Пострадали 12 мирных жителей. Фото: @v_v_demidov

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 63 населенных пункта в 13 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 214 беспилотников и свыше 20 снарядов. Ранены 12 мирных жителей, медпомощь также потребовалась белгородцу, пострадавшему от удара дрона 2 июля. О последствиях рассказали в оперативном штабе региона.

В Белгороде после массированного ракетного обстрела пострадала женщина – госпитализация не потребовалась. Повреждены два частных и два многоквартирных дома, два коммерческих и инфраструктурные объекты, 26 автомобилей. В некоторых районах города временно отсутствуют свет и вода. Восстановительные работы продолжаются.

В Белгородском округе в селе Бессоновка при атаке дрона на автомобиль ранен мужчина – пострадавший госпитализирован. Повреждены два частных дома, социальный объект, газопровод, складское помещение, легковушка и грузовик. Еще один грузовой автомобиль сгорел.

В Борисовском округе повреждены частный дом, ЛЭП, трактор и ангар.

В Валуйском округе повреждены легковой автомобиль, социальный объект, летняя кухня.

В Вейделевском округе поврежден автомобиль.

В Волоконовском, Ивнянском и Яковлевском округах обошлось без последствий.

В Грайворонском округе в районе села Почаево в результате атаки FPV-дрона на скутер ранен мужчина – госпитализация не потребовалась. Повреждены четыре частных дома и одна квартира в МКД, социальный объект, три машины, объект торговли, гараж, объект инфраструктуры и хозпостройки. Также горели частный дом и хозпостройка.

В Корочанском округе повреждены автомобиль и коммерческий объект.

В Краснояружском округе в хуторе Фищево от детонации дрона пострадал мужчина – госпитализация не потребовалась. Повреждены четыре частных дома, административное здание, четыре легковушки и два грузовика.

В Ракитянском округе в результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина – пострадавший госпитализирован. Повреждены автомобиль и газовая труба.

В Шебекинском округе в Шебекино при детонации FPV-дрона ранены три человека. Один пострадавший госпитализирован, двое продолжают амбулаторное лечение. В селе Новая Таволжанка от удара дрона ранен мужчина – госпитализирован в областную больницу. В поселке Поляна от детонации БПЛА на предприятии ранены двое – женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, мужчина продолжает лечение дома. Еще одна женщина пострадала от детонации дрона в селе Белянка – госпитализация не потребовалась. Также вчера за медпомощью обратился мужчина, который получил акубаротравму при атаке FPV-дрона в селе Нежеголь 2 июля. В округе за сутки повреждены 4 МКД, шесть частных домов, один из которых сгорел, хозпостройки, три административных здания, два коммерческих объекта и оборудование на третьем, ЛЭП, 19 машин, две из которых сгорели.